Landrat: "Ein Buch voller Leben" Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Zusammen mit der Eröffnung der Ausstellung von Werken des Bischweierer Künstlers Volker Zink ist im Foyer des Landratsamts das 56. Heimatbuch vorgestellt worden. Dass beide Termine zusammengelegt wurden, bezeichnete Landrat Jürgen Bäuerle als "sehr erfolgreiche Symbiose." Aktuelles, Wissenswertes und optisch Reizvolles findet sich im neuesten Landkreisband: "Jung und Alt sollen sich hier wiederfinden", sagte Bäuerle.



Hinter der Dokumentation der Region steht die unermüdliche Arbeit von Kreisarchivar Martin Walter als Chefredakteur der Heimatbuchreihe. In dem Buchprojekt mit mehr als 250 Seiten lassen sich 19 Autoren mit ihren Beiträgen zum Landkreis Rastatt wiederfinden. Wie merkte Landrat Bäuerle an: "Es ist ein Buch voller Leben. Menschen aller Generationen stehen im Mittelpunkt, aber auch Wirtschaftsunternehmen und besondere Ereignisse." Da kann nur anerkennend festgestellt werden: Der Landkreis Rastatt boomt vor Aktivitäten. Stundenlang kann man im abwechslungsreichen Heimatbuch schmökern und manch Interessantes, darunter auch weniger Bekanntes, erfahren. Ein wahres Kaleidoskop sind die "Highlights und Brennpunkte" aus dem Landkreis, die Pressesprecherin Gisela Merklinger akribisch zusammengestellt hat. Was Jugend und Schule betrifft, wird über die Keniahilfe in Bühl und Wilhelm Beile, den Begründer des Sonderschulwesens im Murgtal, berichtet. Geschichtliche Themen betreffen einen abgestürzten französischen Piloten, die Stollhofener Stadtmauer und Ziegeleien mit dem Schwerpunkt Elchesheim-Illingen. Auch bedeutende Personen wie der Bühlertäler Prälat Josef Schofer und die Gernsbacher Ehrenbürgerin Marie Freiin von Günderrode werden gewürdigt, ebenso wie Holger Speck mit seinem etablierten Vocalensemble und Harald Hemprich mit dem "Ensemble 99". Einblicke erhält der Leser in die 120-jährige Geschichte der Rastatter Waggonfabrik, aber auch über den Kochweltmeister ohne Starallüren Harald Wohlfahrt. Auch optisch reizvoll ist, was über den Ottenauer Hollywood-Kameramann Markus Förderer oder auch den Amerikaner aus Steinmauern, Herman L. Goetz, nachzulesen ist. Auch die sportliche Seite kommt im Heimatbuch nicht zu kurz. So erfährt man einiges über Stabhochsprungevents in Weisenbach, zudem wird der Motorradrennfahrer Walter Sauer aus Ottersweier vorgestellt. Eine wichtige Orientierung bietet die Bücherecke.

In drei Talkrunden stellte Martin Walter bei der Buchpräsentation den Keniahelfer Hansjörg Willig sowie den Radrennfahrer Jochen Klebsch vor. Zu 60 Jahren Weiterbildung in der Volkshochschule des Landkreises äußerte sich deren Leiterin Cornelia Casper. Was die künstlerische Komponente im Landkreisbuch betrifft: Ausführlich wird darin Volker Zink porträtiert (wir berichteten). Er wurde bei der Vernissage von Professor Peter Steinbach aus Berlin vorgestellt. "Die Kunst ist die einzige Möglichkeit, die Wahrheit auszudrücken", sagte Steinbach. Dies werde in Zinks Werken deutlich. Die Hälfte des Kunstverkaufs bis zum 30. Juni fließt der Burundihilfe von Evelyn Herz zu. Für die musikalische Umrahmung sorgte Attila Schumann mit seiner Gitarre. Das Heimatbuch ist für 12,90 Euro im Landratsamt und im Buchhandel erhältlich.

