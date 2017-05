Hilfe für Schwangere und Mütter

Muggensturm - Die Einrichtung ist einzigartig in der Region - und das schon seit zehn Jahren: Das Mutter-Kind-Wohnen (Muki) in der Scheffelstraße in Muggensturm feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Ungefähr 60 junge Mütter mit ihren Kindern wurden bislang in der Einrichtung betreut und auf ein selbstständiges Leben mit ihrem Nachwuchs vorbereitet. Die Nachfrage ist weiterhin groß. Deshalb gibt es Überlegungen, das Angebot auszuweiten.

Eine der Bewohnerinnen, eine 18-Jährige aus Karlsruhe, hat wie die meisten anderen auch über das Jugendamt von dem Angebot erfahren. "Ich hatte Probleme mit der Bindung zu meinem Kind", erzählt sie ganz offen. Oft habe sie sich überlegt, ob sie es schaffen würde, Mutter zu sein. Geholfen wurde ihr mit vielen psychologischen Gesprächen und Videoanalysen. "Im August darf ich ausziehen", freut sie sich nun auf ihre Zukunft.

Wie wichtig die Einrichtung für die jungen Mütter ist, macht Birgit Seidl-März, die zusammen mit Martina Bastian Geschäftsführerin ist, deutlich: "Bei manchen Frauen wäre die Alternative gewesen, dass das Kind nicht bei ihnen geblieben wäre." Andere hätten sich ohne die Hilfe vielleicht schon in der Schwangerschaft gegen das Kind entschieden.

Im Muki-Haus lernen die Schwangeren und jungen Mütter jedoch, mit ihrer neuen Situation umzugehen. Den größten Raum nimmt die entwicklungspsychologische Beratung ein. Gearbeitet wird unter anderem mit der Videokamera. Dabei werden Sequenzen aus dem Alltag aufgenommen wie das Wickeln oder Füttern des Babys. In der Analyse zeigen die Fachkräfte den jungen Müttern auf, was sie besonders gut gemacht haben. "Wir arbeiten nicht defizit-, sondern lösungsorientiert", betont Seidl-März.

365 Tage im Jahr für Bewohnerinnen da

Ein weiterer Baustein ist die systemische Beratung für die Frau sowie - freiwillig - Paar- oder Elternberatung. Die Hilfen im Alltag - darunter fallen Haushaltsführung, Finanzverwaltung, Ernährung oder der Umgang mit Behörden - zählt ebenso zu den Inhalten, die vermittelt werden. Zu guter Letzt geht es darum, miteinander zu leben, sich in der Gemeinschaft zu unterstützen und Konflikte zu lösen. Die Väter wohnen nicht in der Einrichtung, sind aber tagsüber willkommen - und werden auch in die Beratung eingebunden.

Durchschnittlich bleiben die Bewohnerinnen - es gibt Platz für vier Mütter mit deren Kindern - ein Jahr in der Einrichtung. Zielgruppe sind Schwangere sowie junge Mütter zwischen 15 und 25 Jahren. Alle sechs Monate wird zusammen mit dem Jugendamt überprüft, ob die jungen Frauen ihre vorab formulierten Ziele erreicht haben. Dass sie ihren Zielen Schritt für Schritt näher kommen, dafür sorgt 365 Tage im Jahr das Team des Mutter-Kind-Wohnens - und zwar fast rund um die Uhr. In den betreuungsfreien Zeiten gibt es eine Rufbereitschaft.

Besonders schön zu sehen ist für das Team, wie sich die jungen Familien nach der Muki-Zeit weiterentwickeln. Kontakte mit Ehemaligen gibt es noch viele. Für das Muki-Geburtstagsfest, das Anfang Juni stattfindet, haben einige "Ehemalige" zugesagt. "Größtenteils sind die Bewohner von damals im Berufsleben, viele machen eine Ausbildung und haben geheiratet", erzählt Yvonne Munde, Erzieherin und systemische Beraterin, die schon seit Beginn dabei ist und etliche Kontakte über Facebook pflegt.

Das Geburtstagsfest findet aber nicht nur für ehemalige Mütter und deren Kinder statt. Eingeladen sind auch die derzeitigen Bewohner, die direkte Nachbarschaft, Jugendämter, Rathausmitarbeiter, Gemeinderatsmitglieder und ehemalige Kollegen. "Einfach alle Schnittstellen, mit denen wir zu tun haben", bringt es Seidl-März auf den Punkt. Dankbar sind sie vor allem für die Offenheit der Nachbarn und die Unterstützung durch die Gemeinde, von der man das Haus gemietet hat.

Das gute Miteinander und die familiäre Atmosphäre im Haus scheinen sich herumgesprochen zu haben: Die Nachfrage ist höher, als freie Plätze zur Verfügung stehen. Deshalb gibt es eine Regelung mit dem Landkreis: Leute aus der Region haben Vorrang. "Anfragen bekommen wir aber aus dem ganzen Bundesgebiet", erzählt Seidl-März. In einem Vorstellungsgespräch wird geklärt, ob die Bewerberin ins Haus passt. Ausschlusskriterien gibt es trotzdem, zum Beispiel Alkoholsucht. "Ein Frauenhaus sind wir auch nicht", erläutert Seidl-März, dass keine Frauen aufgenommen werden können, die von ihren Männern bedroht werden.

Um der hohen Nachfrage weiter gerecht zu werden, planen Seidl-März und Bastian, eine Außenwohnung zu eröffnen, die für einen Übergang in die Selbstständigkeit genutzt werden kann. Aktuell suche man Wohnraum zum Mieten.