Hartes Material, weiche Formen Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Harte Kontraste, aber auch fließende Bewegungen prägen die neue Ausstellung des Rastatter Kunstvereins in der Pagodenburg. Günter Wagner stellt dort bis 11. Juni ausgewählte Plastiken aus. Die Vernissage beginnt heute, 20. Mai, um 17 Uhr. Um die 40 Kilogramm wiegen selbst die kleineren Arbeiten des Bildhauers aus Bruchsal. Und es war gar nicht so leicht, sie in das Obergeschoss der Pagodenburg zu hieven. Die Arbeit hat sich aber gelohnt, denn die zeitgenössischen Plastiken harmonieren sehr gut mit den barocken Räumen, weil einigen ein ähnlich bewegter Schwung zu eigen ist wie dem Baustil um 1700. Andererseits können Ausstellungsbesucher auch spannungsreichen Gegensätzen begegnen, die vor allem auf der Materialkombination von Gusseisen und Glas beruhen. Beide sind hart, das Glas dabei zerbrechlich, das Eisen dagegen fast unverwüstlich. Dieser Widerspruch ist für Günter Wagner Ausgangspunkt seines Spiels mit dem Material. Denn die Oberfläche des Gusseisens bearbeitet er mit verschieden Säuren und Laugen, so dass eine matte Patina in Braun- und Orangetönen entsteht. Doch am Anfang stehe immer eine Zeichnung, berichtet der Künstler. Dann entsteht für die Gießerei ein Modell aus Gips. Nach dem aufwendigen und teuren Guss steht dann die sehr präzise Nachbearbeitung des Eisenkörpers. Fast weich wirkt das Metall jetzt. Oder wie ein warmer Stein. Ein bisschen wie halb geschmolzene Schokolade. Der Kontrast zu den kühlen, spiegelglatten Glasflächen könnte kaum größer sein. Das macht die Plastiken spannend. Die Arbeiten an den Wandflächen erzählen zudem noch Geschichten. Zum Beispiel die von König Minos und seinem Labyrinth auf Kreta. In die harten Glasflächen sind mit Sandstrahlgebläse zarte Linien eingeschrieben. Halbe Pflastersteine aus patiniertem Eisen setzt der Künstler dem filigranen Irrgarten gegenüber. Der Betrachter dürfe durchaus an die verschlungenen Lebenswege denken, sagt Wagner. Einige der ausgestellten Plastiken sind Versionen von vielfach größeren Freiplastiken im öffentlichen Raum. Sie stehen zum Beispiel in Mosbach und Bruchsal. Jörn Kausch, der Vorsitzende des Rastatter Kunstvereins, kennt seinen Künstlerkollegen schon lange. Vor Jahrzehnten war er schon einmal in der Pagodenburg vertreten, jetzt reizte es ihn erneut, in diesem besonderen und nicht leicht zu bespielenden Rahmen auszustellen. Seine Bewerbung gefiel den Verantwortlichen offensichtlich. Die Pagodenburg ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

