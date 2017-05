Essigzugabe soll Gasertrag kräftig steigern Von Helmut Heck Au am Rhein/Durmersheim - Zwei Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbands und der Haushaltsplan 2017 standen auf dem Programm der Verbandsversammlung, die am Donnerstag in Au am Rhein tagte. Die Zahlenwerke sind geprägt vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen, der vor allem aus dem Verbandsklärwerk besteht. Es wurden die Bilanzen dieses Betriebs für 2015 und 2016 vorgelegt. Rechnungsamtsleiter Hans Franzen erläuterte die wesentlichen Punkte. Ein wichtiges Vorhaben, das in beiden Jahren umgesetzt werden sollte, ist die Zugabe von Essig, um den Gasertrag, der zur Energiegewinnung produziert wird, zu steigern. Die erforderlichen Investitionen waren mit 70 000 Euro angesetzt. Weil die wasserrechtliche Erlaubnis noch fehlt, konnte das Essig-Projekt bisher nicht umgesetzt werden. Es wurde im Haushaltsplan 2017 abermals veranschlagt. Vor der Realisierung muss außerdem ein Vertrag mit einem Essiglieferanten geschlossen werden, um Gewissheit zu haben, dass man die benötigten Mengen tatsächlich bekommt, wie Franzen erklärte. Die Essigzugabe werde sich "unwahrscheinlich" gut rentieren. Sobald sie in Betrieb sei, wolle man das Blockheizkraftwerk (BHKW) um ein weiteres ergänzen. Das bestehende BHKW musste 2016 repariert werden und ist erneut defekt, eine Platine sei ausgefallen, teilte Franzen mit. Wenn es stillsteht und kein Strom hergestellt werden kann, sondern zugekauft werden müsse, stiegen die Energiekosten von 4 000 Euro auf 11 000 bis 12 000 Euro pro Monat. Die unmittelbaren Kosten für die Kläranlage betrugen 2015 rund 540 000 Euro, 2016 lagen sie bei rund 457 700 Euro. Zusätzlich verursachte die Schlammbehandlung einen Aufwand von 191 000 Euro beziehungsweise 166 000 Euro. Für Kanäle wurden 2015 knapp 120 000 Euro ausgegeben, 2016 waren es 129 000 Euro. Die Personalkosten des Abwasserbetriebs wurden mit rund 330 400 Euro für 2015 und 298 500 Euro für 2016 angegeben. Im Haushaltsplan 2017 sind hierfür 269000 Euro veranschlagt, für die Kläranlage 450350 Euro, für die Schlammbehandlung 214 650 Euro, für Kanäle 133650 Euro. Der Haushaltsplan des Abwasserbetriebs hat im Verwaltungshaushalt ein Volumen von 1,48 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt stehen 705 000 Euro. Für Baumaßnahmen, darunter die Essigzugabe, sind Franzen zufolge 269 000 Euro vorgesehen, für 100 000 Euro sollen die Verbandssammler optimiert werden. Der Schuldenstand des Verwaltungsverbands hat sich von 116 Euro je Einwohner zu Beginn 2015 auf mittlerweile 97 Euro reduziert. Bis Ende 2017 soll er auf 89 Euro reduziert werden. Dies entspräche einer Gesamtsumme von rund 2,25 Millionen Euro. Die Jahresrechnungen und der neue Haushalt wurden ohne Diskussion gebilligt. Ein leidiges Thema, das in der Sitzung abermals zur Sprache kam, war der Fremdwasserzufluss in die Kanalisation, der Au am Rhein sehr zu schaffen macht. Das Problem beschäftige den Verband schon "seit Jahrzehnten" stellte der Vorsitzende Andreas Augustin fest. Hoffnung, dass es sich bald erledigen könnte, konnte er nicht machen. Der Anteil von Au am Rhein liegt bei 30 Prozent. Elchesheim-Illingen, das etwa gleich groß und etwa gleich stark von hohen Grundwasserständen betroffen ist, trägt nur zehn Prozent bei. Während Walter Hettel (FWG) die Ursachen in Verbandskanälen vermutet, hielt Augustin auch Seitenkanäle und Hausanschlüsse für möglich.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben