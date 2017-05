Großes Klassentreffen weckt schöne Erinnerungen

Kuppenheim - Mit einem "fantastischen Fest der Ehemaligen", wie es Rektor Jürgen Haller bezeichnete, eröffnete die Werner-von-Siemens-Realschule am Freitagabend ihre Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen. Als er vor rund zwei Jahren mit dem Förderverein und dem Elternbeirat die ersten Gedanken über die Art und den Umfang des Festes austauschte, entstand die Idee, nicht nur einen Festakt mit Reden, sondern ein zweitägiges Fest zu veranstalten.

Es sollte ein großes Klassentreffen für ehemalige Schüler und Lehrer werden. Nach vielen Stunden Vorbereitungen der Organisatoren sowie zusammen mit 340 Helfern aus dem Kreis der Eltern war es am Freitag so weit. Nach einer Nacht mit heftigem Regen und einem ebenfalls feuchten Aufbau ließ sich inzwischen die Sonne am Himmel blicken. 400 Personen hatten sich angemeldet, und im Fahrradschuppen waren 45 Sitzgarnituren reserviert.

In der Aula gab es eine "Hall of Fame", an der sich die die Gäste klassenweise in Listen eintragen und damit schnell erkennen konnten, wer schon anwesend ist. Wie der Rektor am nächsten Morgen während des Festakts berichtete, hatten sich rund 500 Menschen als Ehemalige "geoutet" und geschätzte rund 800 Menschen waren auf dem Schulgelände. Neben den vielen "Hallos" und Umarmungen wurden natürlich viele Erinnerungen ausgetauscht. Die Frage "Weißt Du noch, wie ...?" hatte Hochkonjunktur und in einigen der vielen strahlenden Gesichter gab es auch Tränen. Die Schulband, unterstützt durch einige Ehemalige, bot beste Unterhaltung. Die im Schulhof stehenden Foodtrucks und die mit 160 selbst gebackenen Kuchen bestückte Kuchentheke sorgten für das leibliche Wohl. Selbstverständlich wurde auch mit einen gutem Tropfen angestoßen.

Feierstimmung auch am nächsten Morgen: Viele Gäste waren zum Festakt erschienen, und die "Aura der Nacht", wie der Rektor zur Eröffnung feststellte, setzte sich auch in den Redebeiträgen fort. Keine trockenen Zahlen, sondern humorvoll gewürzte Erinnerungen prägten deren Inhalt. Haller erklärte mit Hilfe eines alten Plakats und eines Wasserglases die unterschiedlichen Geburtstage der Schule. Das Gebäude besteht seit 40 Jahren, der "Mittelschul-Zug" an der Favoriteschule wurde jedoch bereits vor 50 Jahren eingerichtet. Bürgermeister Karsten Mußler machte mit den durch die Stadt investierten Millionen für Neubau, Anbau und Sanierung deutlich, welchen Rang die Bildung für die Stadt hat. Schulrat Franz Veith lobte die Werner- von-Siemens-Realschule als einen Ort, an dem sich junge Menschen hervorragend auf ihr späteres Leben vorbereiten können. Dem vielfach ausgesprochenen Dank für den tatkräftigen Einsatz aller Beteiligten schlossen sich auch der Vorsitzende des Fördervereins und ehemalige Schüler, Jan Hlubek, sowie der Sprecher des Elternbeirats, Steffen Gruttke an. Ein besonderer Dank für die Unterstützung ging dabei auch an die Kooperationspartner aus der Geschäftswelt.

Der ehemalige Lehrer Ulrich Zimmermann erhielt für seine Erinnerungen an seinen ersten schief gelaufenen Tag an der Schule viel Beifall. Das Schüler-Lehrer-Blasorchester und die Schulband begleiteten die Veranstaltung. Die Klasse 7b führte mit einer Modenschau durch fünf Jahrzehnte Schulleben; Lehrer Stefan Häseler rezitierte zusammen mit drei Schülern ein selbst geschriebenes Gedicht. Lea Novosel und Michelle Braun von der Schüler-Mitverwaltung sprachen kurz vor ihrem Abschluss bereits mit Wehmut von der Schulzeit.

Das anschließende Schulfest wurde mit einem Promi-Bubble-Ball-Match eröffnet, das 2:2 ausging und bei dem es viel zu lachen gab.