"Alles, was Bietigheim zu bieten hat"



Von Frank Vetter Bietigheim - Drei Events unter einer Überschrift: Das ist das Bürgerfest in Bietigheim. Im Gewerbebund organisierte Betriebe, Vereine und Institutionen in der Festhalle, drumherum ein mittelalterliches Lager. Im Bürgerzentrum Alter Tabakschuppen das Spargelfest des Männerkochclubs Weiß-Gold und das Sportfest des SV Germania. Sozusagen das Epizentrum des sechsten Bürgerfests sind die Präsentationen in der Festhalle und der enorm gewachsene Mittelalter-Markt. Der gab den Festbesuchern am Eingang zur Festhalle auch gleich die Richtung vor: ein Elexierhandel mit Beerenweinen auf der einen Seite, ein Wahrsager auf der anderen. Mittelalterliches Flair auch zur offiziellen Festeröffnung. Nach den "1. Bietjer Schdroosefetza" übernahmen mit dem Duo Saitenstreich und einer Tanzgruppe die Mittelalter-Darsteller das Kommando. "Wir wollen etwas ganz Besonderes bieten", begrüßte Simon Schmitt, Vorsitzender des Gewerbebunds, der das Fest federführend organisiert, die Gäste. Über zwei Dutzend Firmen des Handwerks und des Handels, Vereine und die Gemeinschaftsschule machten mit und stellten sich, ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Nicht zuletzt sei das Bürgerfest eine gute Gelegenheit für Neubürger, den Facettenreichtum ihrer Gemeinde kennenzulernen, so Schmitt weiter. Das Bürgerfest stärke die Dorfgemeinschaft und zeige, dass man gemeinsam feiern könne. "Das Bürgerfest zeigt alles, was Bietigheim zu bieten hat", betonte Bürgermeister Constantin Braun. Die Kombination Bürger-, Spargel- und Sportfest sei einzigartig. Eine bessere Werbung für die "Wohlfühlgemeinde" gebe es nicht. Und in der Tat wurde viel geboten. Ob Fahrradfachgeschäft, Kosmetikerin, Küchenstudio, Motorradclub, Modellbauer, Narren oder Gemeinschaftsschule mit ihrem pädagogischen Ansatz, in der Festhalle präsentierten sie sich nebeneinander. Um die Vereine zu stärken, hatten der Gewerbebund und die Raiffeisenbank Südhardt wieder ihre gemeinsame Aktion Mitgliedsbeitrag ausgelobt: Wer an den beiden Festtagen Mitglied in einem der Bietigheimer Vereine wurde, der bekommt den Beitrag ein Jahr lang gesponsert. Rund um die Festhalle hatte der mittelalterliche Markt mit Lager in diesem Jahr eine beeindruckende Dimension angenommen: Mehr als 30 Marktbeschicker luden zur Zeitreise ein. Es gab Ritter in Rüstungen, einen Schmied, Gaukler, ja sogar eine Taverne mit Badezuber, in dem sich Mittelalterpaare vergnügten, wie Gott sie schuf. Besuchern wie mittelalterlichem Personal gefiel es gut. Wie etwa Graf Jörg von Tanneck, ab heute wieder Torsten Lehmann aus Ispringen; er hatte eine Kollektion an historischen Waffen, einen Galgen nebst Altar und sogar die Heilige Lanze mit gebracht. Super sei es, die Atmosphäre klasse, stellte der Graf fest, der zum zweiten Mal zum Bürgerfest gekommen war. Das normale Volk, die Festgäste, hatten ebenfalls Spaß an der Zeitreise, fragten die Marktbeschicker nach ihrem Kunsthandwerk, versuchten sich im Bogenschießen oder Axtwerfen. Das Mittelalter in Bietigheim erwies sich wieder als Magnet, auch wenn die Preise für Speis und Trank doch recht sportlich waren. Speis und Trank gab es zwei Tage lang auch im Tabakschuppen beim Männerkochclub, der Spargelgerichte zubereitete und dessen Spargelfest eine optimale Ergänzung zum Bürgerfest darstellt. Der benachbarte SV Germania sorgte mit Jugendspielen, Elfmeterturnier und dem gestrigen Punktspiel für den sportlichen Aspekt. Am Samstagabend konnten sich die Festgäste beim SV und der Oldie-Rock-Night austoben.

