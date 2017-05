Landkreiskurse sollen beim Ankommen helfen

Rastatt - Ankommen in Deutschland ist gar nicht so leicht. Das gilt ganz besonders für jene Asylbewerber, deren Chancen, dauerhaft hier bleiben zu dürfen, nicht besonders hoch sind. Trotzdem: Sie leben viele Monate bis Jahre in der Bundesrepublik und sollen sich im Alltag zurechtfinden. Das können sie in den vom Landkreis finanzierten Kursen lernen.

Wer als Asylbewerber nach Deutschland kommt, kann nicht automatisch an einem Integrationskurs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) teilnehmen. Dieses Angebot steht nur anerkannten Flüchtlingen mit Aufenthaltserlaubnis, Geduldeten und Asylbewerbern aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Eritrea und Somalia zu. Alle Flüchtlinge aus anderen Ländern - sie haben in der Regel eine Bleibechance von weniger als 50 Prozent - würden in die Röhre gucken, wenn der Landkreis nicht seine eigenen Kurse anböte.

Grundlage ist das Flüchtlingsaufnahmegesetz "FlüaG" in Baden-Württemberg, erklärt Integrationsbeauftragte Tamina Hommer vom Landratsamt in Rastatt: Die Deutschkurse werden zudem vom Landesministerium für Soziales und Integration gefördert. Im Landkreis laufen zurzeit acht dieser Kurse. Im vergangenen Jahr, als die "Flüchtlingswelle" ihren Scheitelpunkt erreichte, waren es 24. Wichtige Träger in Mittelbaden sind die Volkshochschule Landkreis Rastatt und der Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung (AAW).

170 Teilnehmer gibt es im Moment. Die meisten kommen aus Afghanistan und aus afrikanischen Ländern wie Gambia. Auch Pakistani und Inder sind dabei, Mazedonen und Kosovaren. Sogar Chinesen.

Und genau hier fangen die besonderen Herausforderungen an: Denn so unterschiedlich wie die Herkunftsnationen sind auch die Vorkenntnisse und Mentalitäten. Manche Ankömmlinge haben noch nie eine Schule besucht. Nicht nur für sie sind die lateinischen Buchstaben zunächst fremd. Also bieten VHS und AAW Alphabetisierungskurse von 600 Stunden an. Ferner gibt es Grundkurse und Aufbaukurse mit jeweils 300 Stunden. Eine formalisierte Prüfung wie bei den Integrationskursen des BAMF gibt es dagegen nicht. "Das nimmt eine Menge Druck aus dem Kurs", atmet AAW-Dozentin Olivia Toffolini auf. Ihrer Meinung nach sollte in den Kursen die Grammatik nicht zu sehr im Vordergrund stehen, sondern das freie Sprechen. Davon hätten die Teilnehmer im Zweifel mehr. Die Grammatik als Gerüst der Sprache findet Helga Braun dennoch wichtig. Als Fachbereichsleiterin ist sie bei der VHS für Fremdsprachenkurs zuständig. Die Grammatik einigermaßen zu beherrschen, bedeute auch ein Stück Sicherheit, unterstreicht sie. Zwei Philosophien, die beide etwas für sich haben - und die sich im Unterricht auch zeigen.

Bei Dozent Christoph Brenneisen im VHS-Kurs wird heute mit einem Aufgabenbuch gearbeitet. Sätze sollen grammatikalisch korrekt vervollständigt werden. Das klappt schon recht gut. Dem einen fällt das Lernen naturgemäß leichter, dem anderen schwerer. Besonders schwierig finden die Teilnehmer, dass Gegenstände immer ein Geschlecht haben. Da sind sie sich einig. Warum eine Tasse weiblich ist, ein Becher aber männlich, ist ja auch wirklich nicht leicht zu erklären. Auch Akkusativ und Dativ erweisen sich als eine echte Herausforderung für die ganze Gruppe.

Anlässe für Gespräche schaffen

Das gilt natürlich genauso für die Schüler von Soufian Djebbari, der für den AAW unterrichtet. Bei ihm füllen die Teilnehmer ebenfalls Arbeitsblätter aus, aber den größten Teil der Stunde nimmt heute die Unterhaltung in der Runde mitsamt dem Lehrer ein. Es herrscht ein lockerer Plauderton, man darf auch Fehler machen. Heute geht es um Freizeitbeschäftigungen in Deutschland und in der alten Heimat. Nicht jeder Schüler ist dabei gleichermaßen leicht aus der Reserve zu locken. Die Mentalitäten sind auch hier unterschiedlich. Dem Dozenten kommt indes sein eigener Migrationshintergrund zugute. "Die Distanz ist vielleicht weniger groß", sagt er. Außerdem passt er vom Alter gut zu dem großteils jugendlichen Flüchtlingen.

"Sprechanlässe zu schaffen" ist AAW-Leiterin Yvonne Holz ein wichtiger Aspekt des Unterrichts. Denn in den Heimen bewegen sich die Asylbewerber oft in ihrer eigenen Community, wie sie festgestellt hat: Afghanen halten sich an Afghanen, Gambier an Gambier. Und sie verwenden natürlich ihre Muttersprache. Viel zu wenig Gelegenheit gebe es, sich mit Deutschen zu unterhalten, findet Holz. Ein engerer Kontakt mit Einheimischen könnte die Neuankömmlinge auch schneller mit hiesigen Verhaltensnormen vertraut machen. Denn da hapere es bei manchem noch sehr, wie die AAW-Leiterin findet.

Auch wenn ihr die grundsätzliche Sympathie mit ihren "Schützlingen" anzumerken ist: Dieser Frau kann auch mal der Kragen platzen. Am meisten ärgert sie überzogene Anspruchshaltung, die manche Asylbewerber an den Tag legen. Ankommen in Deutschland ist eben gar nicht so leicht.