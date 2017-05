Erdbeeren und Spargel im Fokus Durmersheim (manu) - Fünf Direktvermarkter im nördlichen Landkreis öffneten gestern zum "Tag der Hofläden" sieben Stunden lang im Rahmen der "Gläsernen Produktion" ihre Türen. Im Fokus des Aktionstags mit Betriebsführungen, Feldmaschinendemonstrationen und allerlei Verkostungsmöglichkeiten standen Erdbeeren und Spargel. Im Landkreis Rastatt werden die roten Früchte auf insgesamt 194 Hektar angebaut; das königliche Gemüse bringt es auf 132 Hektar Anbaufläche, wie Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamts, im Pressegespräch informierte. Landwirt Rolf Enderle erklärte: "Rund 1000 Erdbeersorten gibt es; davon sind nur zehn Arten im Anbau, wobei drei einen Marktanteil von über 50 Prozent ausmachen." Enderle war der erste Landwirt, der die Sorte "Lambada" auf der Hardt einführte. Im Direktvertrieb sei sie in Hofläden wegen ihrer Frische und Geschmacksintensität sehr beliebt, eigne sich aufgrund ihrer Sensibilität nicht für den Großmarkt. Dort seien feste "und seit neuestem sehr großfruchtige Erdbeeren gefragt, wobei der Kunde Geschmackseinbußen in Kauf nehmen muss", warb Enderle für die Vorteile des Einkaufs in Hofläden. In der Hardtgemeinde war das Erdbeerland von Rolf und Simon Enderle Gastgeber des Pressetreffens. Die Familie bewirtschaftet seit 1955 in drei Generationen den Haupterwerbsbetrieb. Nach Wintergetreide und Körnermais kamen ab 1974 Erdbeeren dazu und ab 2012 Spargel sowie Salat. In der Nachbarschaft befinden sich die Erdbeerplantagen und Pflanzenvermehrung von Helmut Koffler, gegründet im Jahr 1959. Getreide und Lohndrusch bildeten die Anfänge, ab 1961 folgten Frühgemüse, Buschbohnen, Pflückerbsen und Wintergemüse. Die erste Erdbeerernte fand 1964 statt mit "Senga-Sengana" und "Regina". Seit 1994 betreibt das von Dr. Bernhard Koffler-Haitz mit Unterstützung des Seniorchefs geleitete Unternehmen Direkt- und Selbstvermarktung. Dazu sagte Rolf Enderle: "Direktvermarktung macht einfach sehr großen Spaß!". Enderle schätzt den direkten Kontakt zum Endverbraucher. Ebenso sieht man es in der Spargelwelt Gehrer, die seit 2003 besteht. 1955 gründete Eugen Gehrer den Betrieb mit zwei Hektar Erdbeeren und 18 Hektar Roggen. Enkelin Franziska Gehrer übernahm die Leitung im Jahr 2012 und eröffnete ein saisonales Restaurant für Spargelgerichte. In Muggensturm steht der Aulachhof, der vor 55 Jahren seine Arbeit mit Legehennen aufnahm und später auf Schweinezucht erweiterte. Die Direktvermarkung von Spanferkeln existierte seit den 1960er Jahren, 2002 nahm dann die Partyscheuer von Angelika und Walther Drützler ihre Arbeit auf. Im landwirtschaftlichen Bereich liegt der Schwerpunkt von Markus und Lisa Kimmig in dritter Generation bei Mais, Weizen, Gerste, Hafer und Soja. Pensionspferde und Mutterkuhhaltung runden die Landwirtschaft ab. Mit rund 40 Teilnehmern war der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) auf einer eigens organisierten, "gemütlichen" Tour zwischen den fünf teilnehmenden Hofläden unterwegs. Die Resonanz war "gigantisch gut", wie sich Klaus Mutterer, stellvertretender Vorsitzender des ADFC Baden-Baden, freute. Gestartet war man am Morgen am Huber-Hof in Iffezheim. Schwerpunkt des ursprünglich auf Ackerbau spezialisierten Betriebs mit Hof-Restaurant und Erdbeer-Café ist seit über 50 Jahren der Anbau von sehr frühen und sehr späten Erdbeersorten sowie Mais, Weizen, Roggen, Gerste, Himbeeren, Heidelbeeren und Spargel.

