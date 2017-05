"Schwarz/Weiß plus" beim Künstlerkreis Kuppenheim (hap) - Mit dem Thema "Schwarz/Weiß plus" eröffnete der Künstlerkreis Kuppenheim seine Jahresausstellung in der Wörtelhalle. 23 Künstlerinnen aus Kuppenheim und Umgebung sowie einige befreundete Künstler aus der französischen Partnerstadt Raon l' Etape werden bis 28. Mai die Ergebnisse ihres kreativen Hobbys präsentieren. Als Gastaussteller bietet Klaus Rohlfing (Baden-Baden) mit seinen traditionellen Origami und freien Papierarbeiten eine interessante Ergänzung. (hap) - Mit dem Thema "Schwarz/Weiß plus" eröffnete der Künstlerkreis Kuppenheim seine Jahresausstellung in der Wörtelhalle. 23 Künstlerinnen aus Kuppenheim und Umgebung sowie einige befreundete Künstler aus der französischen Partnerstadt Raon l' Etape werden bis 28. Mai die Ergebnisse ihres kreativen Hobbys präsentieren. Als Gastaussteller bietet Klaus Rohlfing (Baden-Baden) mit seinen traditionellen Origami und freien Papierarbeiten eine interessante Ergänzung. "Der schönste Kulturtempel Kuppenheims", wie Bürgermeister Karsten Mußler in seiner Begrüßung die Halle nannte, wird allerdings mit seiner besonderen Atmosphäre und dem Charme der Vereinsturnhalle vergangener Tage nur noch maximal für zwei Ausstellungen zur Verfügung stehen. Dann müssten die Mitglieder ihre Werke "im neuen, zweitschönsten Kulturtempel" neben dem Cuppamare zeigen. Marie Schindler vom Vorstandsteam erläuterte in ihrer Eröffnungsansprache das Thema der Ausstellung. "Schwarz/Weiß" verkörpere seit Beginn der Menschheitsgeschichte das Prinzip von Licht und Finsternis. Daraus entwickelten sich Gut und Böse als die größten Gegensätze. Für Künstler haben sie daneben auch eine funktionale Bedeutung. Weiß reflektiert das gesamte sichtbare Spektrum des Lichts und sei damit Voraussetzung für das Sehen der Farben, während Schwarz alle Farben absorbiert. Um das absolute "entweder/oder" aufzulösen, dürften die Werke daher auch eine oder mehrere Farben enthalten. Wie das gelungen ist, konnten die zahlreichen Besucher selbst erleben. Zuvor schloss jedoch der Projektchor "Modern Singers" der Chorgemeinschaft Treue, unter der Leitung von Marek Wysocki, mit einem weiteren, zur Ausstellung korrespondierenden Titel die Ansprache musikalisch ab. Im Laufe der Ausstellungswoche (Dienstag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr) besteht die Möglichkeit, unentgeltlich an zwei Workshops teilzunehmen. Am Dienstag demonstriert Ulrike Malige von 15.30 bis 17 Uhr die Kunst der Kalligraphie. Der Gastkünstler zeigt am Mittwoch, wie Origami entsteht.

