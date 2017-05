Ensemble mit ansteckender Musizierfreude

Rastatt - Italienische Musik des Spätbarock thematisierte der Auftakt der Festlichen Serenaden 2017 des Quantz-Collegiums im historischen Ambiente der Sala terrena von Schloss Favorite. Traditionsgemäß - wie schon seit 61 Jahren - musizierte das Ensemble in historischen Kostümen. Es spielten Jochen Baier, Flöte und musikalische Leitung, Marcus Kappis, Oboe, Ines Then Bergh und Borinana Baleff, Violinen, Kilian Ziegler, Viola, Jörg Rieger, Violoncello, und Gertrud Zimmermann, Cembalo.

Das "Bella Italia" des 18. Jahrhunderts spielte sich offensichtlich sehr häufig in London und Dublin ab, denn drei der vier Komponisten, die an diesen Abenden vorgestellt wurden, wirkten zu ihrer Zeit mehr oder weniger in der englischen und der irischen Metropole. Aber ihre Musik vermittelte dem Publikum in diesen Serenaden aufs Schönste pralles italienisches Lebensgefühl und Musikverständnis.

Die "Ouverture a piu strumenti" zur Oper "Demofoonte" von Baldassare Galuppi für Flöte, Oboe, zwei Violinen und Basso continuo öffnete das Tor zu dem musikalisch lebensvollen Süden, munter und ausgelassen in den beiden schnellen Ecksätzen, die ein im Dreivierteltakt wiegendes Andante einschlossen. Galuppi, in Burano bei Venedig geboren, weilte 1740/41 zwei Spielzeiten in London und stellte sich der Konkurrenz des großen Komponisten Georg Friedrich Händel, dem er zu seiner Zeit in nichts nachstand.

Von dem in Verona geborenen Komponisten Evaristo Felice dall'Abaco wurden gleich drei Kompositionen zu Gehör gebracht. Dall'Abaco verbrachte seine Zeit hauptsächlich als Konzertmeister der Hofkapelle in München und hat die Londoner Musikszenerie wohl nie gesehen, aber der Komponist gilt als wichtiger Vertreter der italienischen Musik des Spätbarocks. Zunächst erklang seine Triosonate C-Dur, op. 3 Nr. 1 für zwei Violinen und Basso continuo, bei der besonders in den beiden Allegri alle Stimmen gleichermaßen virtuos gefordert waren. Mit einem temperamentvollen Aufgalopp-Allegro begann Dall'Abacos Concerto V C-Dur, op. 5/5 für Oboe, zwei Violinen, Viola und Basso continuo mit einem musikantisch und mitreißenden Oboen-Part. Hier, wie eigentlich bei allen Programmpunkten der Serenaden, vermittelte das Ensemble stets eine unbändige Musizierfreude, die einfach ansteckend wirkte. Das setzte sich auch im zweiten Teil des Abends fort, der ebenfalls mit einer Ouvertüre eröffnet wurde, diesmal von dem in Parma geborenen Fortunato Chelleri, von dem man weiß, dass er auch zwei Jahre in London als Mitglied der "Royal Academie of music" verbrachte, aber die meiste Lebenszeit am Hof des Landgrafen Carl in Kassel weilte. Seine Ouvertüre in e-moll für Flöte, Oboe, zwei Violinen, Viola und B.c. begann mit einem gewichtigen, feierlichen Largo und zeigten in den weiteren sechs mannigfaltigen Sätzen für jeden der Instrumentalisten Gelegenheit, miteinander zu korrespondieren: Mal antworteten die Bläser auf die Aufforderung der Streicher oder umgekehrt, mal formulierte die Flöte ein wunderschönes Thema, von der Oboe verschmitzt imitiert, bis schließlich alles in einem höfisch tänzerischen Final-Menuet ausklang.

Auch bei dem Concerto grosso op.2 Nr.4 für Flöte, Oboe, zwei Violinen, Viola und B.c. von Francesco Saverio Geminiani, einem Schüler Arcangelo Corellis und Alessandro Scarlattis, machte sich trotz schwierigster virtuoser Anforderungen für alle sieben Ensemblemitglieder eine musikalische Stimmung von zündender Lebensfreude breit. Diese setzte sich auch im abschließenden "Conerto III a piu instrumenti" e-moll op.5/3, wieder von Evariste Felice Dall'Abaco, fort.

Die zahlreich erschienenen Zuhörer riss dies zu Beifallsstürmen hin. Da waren spritzige Zugaben natürlich programmiert.