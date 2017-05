Rastatt landet mit Note 3,7 im Mittelfeld Rastatt (ema) - Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) schneidet Rastatt in der Gesamtbewertung mit der Note 3,7 ab. Das ist das dasselbe Ergebnis wie vor zwei Jahren. Dem Aufruf zur Beurteilung der Situation sind deutlich weniger Interessierte gefolgt als beim letzten Mal. (ema) - Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) schneidet Rastatt in der Gesamtbewertung mit der Note 3,7 ab. Das ist das dasselbe Ergebnis wie vor zwei Jahren. Dem Aufruf zur Beurteilung der Situation sind deutlich weniger Interessierte gefolgt als beim letzten Mal. In der Stadtgrößenklasse bis 50000 Einwohner belegt Rastatt bundesweit Platz 155 (von 364); für Baden-Württemberg sprang Platz 23 (von 65) heraus. Im Vergleich zum Ergebnis aus dem Jahr 2014 kommt der ADFC für Rastatt zu dem Fazit: kaum Veränderung. 104 Personen haben ihr Votum für Rastatt abgegeben; vor zwei Jahren waren es noch 175 Teilnehmer. Wie schon beim letzten Test werteten die Radler als großes Plus, dass viele Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet sind. Positiv wahrgenommen wird ferner die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums sowie die Chancen, Ziele zügig per Rad zu erreichen. Am stärksten vermisst wird das Angebot öffentlicher Leihfahrräder. Genervt sind außerdem viele von häufigen Fahrraddiebstählen. Rastatts Platzierung im Mittelfeld sieht die Stadtverwaltung gleichermaßen "entspannt und als Ansporn", heißt es aus dem Rathaus. Der Kundenbereich Tiefbau habe in den vergangenen Jahren sehr viele Projekte auf den Weg gebracht: etwa zunehmende Radwegmarkierungen und Lichtsignalanlagen. Das Testergebnis nehme man aber auch als Ansporn, noch besser zu werden - aber nicht als grundlegende Kritik, denn die Fakten, so die städtische Pressestelle, "sprechen eine andere Sprache". Möglicherweise müsse man bei der Darstellung der Radverkehrsprojekte aktiver werden. Der ADFC-Kreisverband Baden-Baden/Rastatt sieht das Ganze kritischer. "Trotz guter Ansätze wird seitens der Stadt zu wenig getan, um den Radverkehr nachhaltig in Schwung zu bringen. Hauptproblem in Rastatt: Das vorhandene Radplanungspersonal ist zwar kompetent und sehr engagiert, jedoch ist die Personaldecke im Vergleich zu anderen Städten viel zu dünn, um das offiziell ausgegebene Ziel, nämlich fahrradfreundliche Kommune, zu erreichen." Seit dem Eintritt Rastatts in die "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune" trete man "gefühlt auf der Stelle", so der Eindruck des ADFC. Außerdem gebe es für den Radverkehr kein festes Budget. Weitere Sorgenkinder aus Sicht des ADFC: die Nord-/Südachse (Marktplatz-Bahnhof), die Sperrung des Murgdamms zwischen Rohrersteg und Franzbrücke und des Rohrerstegs für Radfahrer sowie die vergriffenen, zu teuren Fahrradboxen am Bahnhof.

