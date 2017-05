Neuer Prüfauftrag in Sachen Kombibad Rastatt (dm) - In der Diskussion um das geplante Kombibad in Rastatt ist gestern Abend ein weiteres Kapitel aufgeschlagen worden: Stadtverwaltung und Stadtwerke prüfen nun, inwieweit das bestehende 50-Meter-Becken im Freibad Natura als eigenständige Wasserfläche erhalten werden kann, wenn das geplante Bad wie favorisiert im Schwalbenrain gebaut wird. Einem entsprechenden, von Herbert Köllner (FW) eingebrachten interfraktionellen Antrag von FW, CDU, SPD und FuR stimmte der Gemeinderat einmütig zu. Damit ist auch die im einstigen Grundsatzbeschluss festgelegte Wasserfläche von insgesamt 2300 Quadratmetern für den Innen- und Außenbereich infrage gestellt. Die Verwaltung soll nun Kosten für Sanierung und Erhaltung des Sportschwimmerbeckens beziffern und prüfen, wie viel eingespart wird, wenn dadurch die im Mehrzweckbecken geplanten vier 50-Meter-Bahnen entfallen. Erst wenn die Kalkulation vorliegt, will der Gemeinderat endgültig die Außenwasserfläche festlegen. Nach bisherigem Konzept wären es 1610 Quadratmeter gewesen, die sich Schwimmer und Nichtschwimmer teilen müssten - darüber hinaus hatte der Arbeitskreis Bäder zuletzt eine Erweiterung um 125 Quadratmeter vorgeschlagen. Unumstritten sind die konzipierten 690 Quadratmeter Innenwasserfläche. Gutachter Kurt Pelzer von der Deutschen Gesellschaft für das Badwesen, gestern nicht dabei, hatte im Vorfeld der jetzigen Sitzung nochmals betont, dass das erarbeitete Raumkonzept fürs Kombibad als bedarfsgerecht, belastbar und "völlig losgelöst" vom Status quo zu sehen sei. Für die Festlegung habe keine Rolle gespielt, ob die Stadt derzeit nun 1000 oder 5000 Quadratmeter Wasserfläche hat. Aktueller Bestand: 3550 Quadratmeter. Dem Besuchs-Potenzial und gemeldeten Soll-Bedarf entsprechend, habe Rastatt jedenfalls "wesentlich zu viel" Außen- und zu wenig Innenwasserfläche. Ein "Missverhältnis", das der Gemeinderat "durch professionelle Projektvorbereitung" bei seinem Grundsatzbeschluss im vergangenen Oktober bereinigt habe. Daran scheiden sich indes weiter die Geister. Die Freien Wähler gehen davon aus, dass sich mit Erhalt des 50-Meter-Beckens die Wasserfläche vergrößert - eine Option, die erst möglich geworden sei, nachdem der Schwalbenrain nicht mehr nur einer von mehreren Standorten sei, sondern als vorrangiger Standort weiterentwickelt werden soll. Wenn man dann das beliebte Becken opfern würde, wäre das vielen Bürgern nicht zu vermitteln, argumentierte Herbert Köllner. Für die CDU-Fraktion betonte Brigitta Lenhard, dass man mit dem eigenen Becken Konflikte zwischen Schwimmern und Nichtschwimmern vermeiden könne. Allerdings müsse das neue Mehrzweckbecken im Gegenzug dann kleiner werden. Prämisse: Der steuerliche Querverbund zwischen Stadt und Stadtwerken dürfe nicht gefährdet werden. Das heißt: die Stadtwerke müssen den Betrieb alleine stemmen können. Für Joachim Fischer (SPD) spielt indes die Größe der Wasserfläche eine herausragende Rolle. Steuerliche Fragen seien nicht geeignet, dies zu bestimmen. Auch in der Badner Halle, so sein Vergleich, werde nur in wenigen Tagen im Jahr die volle Kapazität benötigt. Zudem sei bei der Berechnung das Bevölkerungswachstum zu berücksichtigen. "Wir brauchen genug Wasserfläche, damit wir in Rastatt nicht zu ,Trockenschwimmern' werden", betonte Simone Walker (FuR). Auch die Grünen-Fraktion wollte sich dem Antrag nicht verschließen, wenngleich deren Sprecher Roland Walter mahnte, die Aufteilung der Wasserfläche an den Hauptnutzern auszurichten - und das seien Familien, Kinder und Jugendliche, und nicht die Schwimmer. "Wir stimmen für mehr und tieferes Wasser", sagte Michael Beitzinger für die FDP kurz und knapp. "Maß halten", lautete am Ende das Plädoyer von OB Hans Jürgen Pütsch, der den Prüfauftrag ebenfalls mittrug. Wie er betonte, werde man aber auch prüfen, ob die Beibehaltung des Sportbeckens Probleme bei der architektonischen Umsetzung des Kombibads machen könnte - dann etwa, wenn der Hallenbadteil aus Hochwasserschutzgründen an einer bestimmten Stelle platziert werden müsste. Wann das Thema wieder in den Gemeinderat kommt, ist unklar: Die Prüfung werde "eine kleine Weile brauchen".

