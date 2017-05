Neue Konzepte für den Muggensturmer Friedhof Muggensturm (ser) - Intensiv hat sich der Muggensturmer Gemeinderat bei seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit der Neuanlegung eines Grabfelds und auch einigen Änderungen der Grabpflegeverpflichtungen bei den Urnenbaumwahlgräbern im Grabfeld Nummer 6 befasst. Einig war man sich im Gremium darüber, dass sich die Vorlieben und Gepflogenheiten der Bürger im Umgang mit Friedhofsangelegenheiten doch gewaltig geändert haben. Dieser Änderung, so der Tenor, müsse künftig Rechnung getragen werden, zum Beispiel durch das Angebot entsprechender Alternativen. Das trifft sowohl bei der Art der Bestattung zu (Urnen-, Grab-, Baumbestattung, Stelen) als auch in Bezug auf die Pflege der letzten Ruhestätten. Der Muggensturmer Hauptamtsleiter Claus Gerstner legte dem Gremium zu diesem Thema eine Beerdigungsstatistik vor. Aus dieser geht hervor, dass die Urnenbeisetzungen in den vergangenen Jahren stetig angestiegen sind, während die Erdbestattungen um über die Hälfte zurückgegangen sind. Im vergangenen Jahr fanden somit nur neun Erdbestattungen statt - in den Vorjahren waren es zwischen 20 und 25. Dem gegenüber stehen 36 Urnenbeisetzungen im Jahr 2016. Dies bedeutet, dass viele Gräber nach Überschreitung der Liegefrist frei liegen. Aufgrund dieser Tatsache machte sich der Gemeinderat nun Gedanken über eine Umgestaltung der Grabfelder 27 und 28 in der Nähe des Ehrenmals. Fachmann Thorsten Baege von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner in Karlsruhe zeigte Möglichkeiten auf, inwiefern die Genossenschaft nicht nur die Pflege von Grabfeldern, sondern auch deren planerische Gestaltung übernehmen kann. Eine Möglichkeit stellen gärtnergepflegte Grabfelder dar. Mit dem Erwerb einer Grabstätte in einem solchen Feld schließt man einen Dauerpflegevertrag mit der Genossenschaft. Dieser garantiert, dass das Grab über die gesamte Laufzeit hinweg gepflegt wird. Für die Hinterbliebenen entstehen über die gesamte Laufzeit hinweg keine zusätzlichen Kosten, sagte Baege. Die Kosten für eine solches Grabfeld bezifferte er je nach Liegefrist und Größe auf 1600 bis 5900 Euro. Bürgermeister Dietmar Späth bezeichnete dieses Angebot als eine Möglichkeit, den neuen Anforderungen nachzukommen. Dem pflichteten auch Gemeinderäte Harald Unser (MBV) und Winfriede Fuchs (SPD) bei und waren sich einig, dass das Angebot der Genossenschaft insbesondere für die ältere Generation seine Vorteile hat. Gemeinderat Joachim Schneider (CDU) begrüßte ebenfalls die Schließung solcher Verträge, da doch immer größere Flächen innerhalb des Friedhofs frei werden. Im Übrigen könnte man, so Schneider, durch diese angelegten Flächen sich bereits eine Vorstellung davon machen, wie künftige Gräber aussehen könnten. Die Gemeinde vergebe sich nichts, wenn sie zunächst das Grabfeld A mit einer Fläche von rund 600 Quadratmetern professionell anlegen zu lassen. Walter Jüngling (SPD) fügte hinzu, dass man auch berücksichtigen müsste, dass die religiöse Vielfalt zunimmt und so auch die Art der Bestattung beeinflusst werde. Der Rat plädierte einstimmig dafür, die Verhandlungen mit der Genossenschaft fortzuführen und ihr den Auftrag für die Planung eines neuen Grabfelds zu erteilen.

