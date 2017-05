Begegnung mit Bienenschwarm Rastatt (nest) - Sonntagnachmittag, Kaffeestunde auf der Terrasse in einem Rastatter Garten. Plötzlich ein Brausen wie ein Sturmwind - und ein mächtiger Bienenschwarm hat sich in einer Hecke eingenistet. Eine Traube von rund 30 000 Immen schwirrt summend in und um den Pulk. Jetzt ist guter Rat teuer, denn Bienen sind laut Naturschutzgesetz streng geschützt. Was also tun, um die Bienen wieder los zu werden? Die Angst vor einem Bienenstich ist enorm. Also ran ans Telefon. Zuerst die Polizei anrufen, der Beamte verweist auf den Bezirksimkerverband, dort aber meldet sich niemand. Dann den vom NABU bestimmten Artenschutzbeauftragten für die Bienen anrufen, ebenfalls ein Fehlschlag, es ist schließlich ein herrlicher Sonntagnachmittag. Weiter geht es mit einem benachbarten Imkerverein, doch dort ist ebenfalls niemand zuhause, und da man auch beim Tierschutzverein nicht weiter weiß, der Bienenschwarm aber munter weiter summt, bleibt schließlich noch der Vogelexperte Pierre Fingermann, der "als Mädchen für alles" vielleicht Rat weiß. Und richtig, er hat glücklicherweise einen Experten als Nachbarn. Dieser kommt dann zum Ort des Geschehens, es ist Hobbyimker Karl Reuter, der einer inzwischen versammelten besorgten Nachbarschaft die Ungefährlichkeit der Situation verdeutlicht. Aber zur Sicherheit hüllt auch er sich in eine "Tarnkappe", als er den riesigen Bienenschwarm zur Beruhigung mit Wasser besprüht und die Bienen mit einem Handfeger in eine Kiste bugsiert. Die Insekten schwirren zwar noch eine Weile herum, weil aber die Königin wohl ebenfalls in der Zarge gelandet ist, nimmt das ausgebüxte Volk die neue Heimat umgehend an, nach und nach schlüpfen die Bienen durch den Eingangsschlitz, alles ist in Ordnung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben