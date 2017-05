Baustart "im Herzen der Stadt" Rastatt (dm) - Mehr Bäume, mehr Infrastruktur, mehr Qualität, ein neues Entree zur Innenstadt, von dem alle einen Nutzen haben: So skizzierte Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch gestern die "neue" obere Kaiserstraße nach ihrer Umgestaltung. Bis dahin braucht es indes noch etwas Geduld: Rund zweieinhalb Jahre sollen sich die Bauarbeiten "im Herzen der Stadt" hinziehen, zu denen der OB mit einem symbolischen ersten Baggerbiss vor Vertretern des Bauunternehmens Reif, der Projektplaner, der Star-Energiewerke, der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und des Regierungspräsidiums den Startschuss gab. (dm) - Mehr Bäume, mehr Infrastruktur, mehr Qualität, ein neues Entree zur Innenstadt, von dem alle einen Nutzen haben: So skizzierte Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch gestern die "neue" obere Kaiserstraße nach ihrer Umgestaltung. Bis dahin braucht es indes noch etwas Geduld: Rund zweieinhalb Jahre sollen sich die Bauarbeiten "im Herzen der Stadt" hinziehen, zu denen der OB mit einem symbolischen ersten Baggerbiss vor Vertretern des Bauunternehmens Reif, der Projektplaner, der Star-Energiewerke, der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und des Regierungspräsidiums den Startschuss gab. Es ist ein Projekt, das intensiv mit den Bürgern und in den städtischen Gremien diskutiert worden sei und für das man, wie der Vorsitzende des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers, bestätigte, ein gutes Miteinander aller Betroffenen geschafft habe. Es wird nun baubedingte Einschränkungen geben, doch am Ende soll ein "besonderer Meilenstein" (OB Pütsch) in der Stadtentwicklung Rastatts funkeln. 22 neue Platanen (mehr als doppelt so viele Bäume wie zuvor) sollen das Kleinklima verbessern, um den Bernhardusbrunnen künftig Wasser plätschern, Barrierefreiheit auf der Fläche herrschen, eine Toilettenanlage sowie 76 "zeitgemäße" Auto- und 33 Fahrradstellplätze bereitstehen und es ähnlich wie auf dem Marktplatz eine Strom- und Wasserversorgung geben, die multifunktionale Nutzung zulasse, zählte der OB auf; die Gestaltung des Ganzen wird als hochwertig bezeichnet. Das kostet was: Fast 2,8 Millionen Euro wende die Stadt dafür auf, so Pütsch; für den ersten von zwei Bauabschnitten, in die das Vorhaben gegliedert ist, gibt es 370000 Euro Fördergeld vom Land. Für die Bauzeit fungiert Citymanager Johannes Flau als Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Verwaltung und Einwohnern. Wenn Probleme auftreten, so die Intention, sollen diese schnell und auf kurzem Weg behoben werden. Bislang kreisten Fragen an ihn meist ums Thema Parkplätze, Erreichbarkeit der Innenstadt und organisatorische Dinge. Zunächst ist der Abschnitt zwischen Bernhardusbrunnen und katholischer Stadtkirche Baustellengebiet. Wie berichtet, hat die Stadt daher im vorderen Bereich 35 provisorische Parkplätze eingerichtet, die bis zu 90 Minuten kostenfrei genutzt werden können - und vor allem Kunden der anliegenden Geschäfte dienen sollen. www.rastatt-baut.de

