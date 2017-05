Rastatt-Nord: Verkehrsbelastung steigt Rastatt (ema) - Der Kreistag hat gestern den Ausbau der Baulandstraße (K3716) zwischen Baisert-Kreisel und Lochfeldstraße auf den Weg gebracht. Die Bietergemeinschaft Reif/Grötz (Rastatt/Gaggenau) wird ab Juni für knapp 2,5 Millionen Euro das Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Stadt Rastatt umsetzen. Allerdings wird die Verkehrsbelastung rund um den Knoten A5-Anschluss Rastatt-Nord, B462 und Industriegebiet durch diese Maßnahme nicht sinken. Im Gegenteil: Am Abend zuvor ist im Rastatter Gemeinderat deutlich geworden, dass noch deutliche Steigerungen zu erwarten sind - und mögliche Gegenstrategien unsicher sind. Der Karlsruher Verkehrsplaner Stefan Wammetsberger (Koehler und Leutwein) fasste am Ratstisch die täglichen Blechlawinen in Zahlen: Derzeit liegt die Verkehrsbelastung im kritischen Bereich der B462 täglich bei 35100 Autos und 3980 Lastwagen. Auf der Achse Richtung Industriegebiet (K 3716/Untere Wiesen) werden 17800 Pkw und 1820 Lkw gezählt. Der nächste Schub steht bevor. Durch die Ansiedlung des Edeka-Zentrallagers rechnet der Planer mit einem zusätzlichen Verkehr von 450 Pkw und 250 Lkw pro Tag. Möbel-Ehrmann produziert eine Verkehrsbelastung von 1475 Autos und 28 Lkw am Tag. Und sollte das Gewerbegebiet Rotacker besiedelt sein, kommen nach Schätzung von Wammetsberger noch mal 300 Pkw und 500 Lkw am Tag dazu. Unterm Strich rechnet der Planer somit bis zum Jahr 2040 auf der B462 mit einer Belastung von 38200 Autos (5200 Lkw) sowie auf der K3716 mit 19900 Autos (3250 Lkw). Die Region setzt zwar ihre ganze Hoffnung auf den Ausbau des A5-Anschlusses Rastatt-Nord mit zusätzlicher Anbindung des Industriegebiets. Doch im Rathaus geht man davon aus, dass das Vorhaben eine schleppende Angelegenheit wird. Frühestens in zehn Jahren, so die Einschätzung der Verwaltung, wird diese Maßnahme abgeschlossen sein. Die Stadt Rastatt würde deshalb gerne einen Baustein des Projekts vorziehen: die Aus- und Einfädelungsspur parallel zur A5 mit direkter Anbindung an die verlängerte Lochfeldstraße. Doch das Regierungspräsidium (RP) hält dies nur für "schwerlich möglich" - unter anderem aus sicherheitsrelevanten Gründen. Ohnehin muss noch geklärt werden, wer diese Maßnahme bezahlen soll. Das RP vertritt die Auffassung, dass der Ausfädelungsstreifen der Binnen-Erschließung dient und somit Rastatter Angelegenheit ist. Im Rathaus setzt man nun auf eine Ankündigung des Landesverkehrsministeriums. Zwar hat die Maßnahme Rastatt-Nord im neuen Bundesverkehrswegeplan schlechte Chancen zugesprochen bekommen. Allerdings will Stuttgart eine eigene Priorisierung vornehmen - und dabei in "besonders begründeten Fällen" schlechter eingestufte Maßnahmen berücksichtigen. Das RP lässt verlauten, dass die Vorplanung für Rastatt-Nord Anfang 2018 an Land und Bund übermittelt werden soll. Unterdessen stellt sich die Frage, ob bereits kurzfristig Entlastung geschaffen werden kann. Verkehrsplaner Wammetsberger lieferte im Gemeinderat Vorschläge für eine bessere Leistungsfähigkeit des Knotens: eine zweite Rechtsabbiegespur an der westlichen A5-Ausfahrt Richtung Rastatt, eine zweite Links-Abbiegespur an der östlichen Ausfahrt Richtung Murgtal; eine dritte Geradeaus-Spur am Knoten B462/K3716 Richtung Murtal; eigene Links- und Rechtsabbiegespuren auf der K3716 am Knoten Rauentaler Straße. Bereits im Visier haben die Planer den Ausbau des Baisert-Kreisels zu einer Kreuzung mit Ampeln. Laut Wammetsberger können die kritischen Knotenpunkte leistungsfähiger betrieben werden, wenn die Koordinierung der Ampeln überprüft und die Beeinflussung der Knotenpunkte untereinander dynamisch berücksichtigt werden. Dass hier Defizite bestehen, die Autofahrer in den vergangenen Monaten gehäuft gegenüber der BT-Redaktion beklagten, weist das RP zurück. Man habe "nicht viel Spielraum"; vorrangig müsse man sicherstellen, dass es auf der A5 keinen Rückstau gibt. Ob das RP tatsächlich in den von Wammetsberger vorgeschlagenen "Zwischenausbau" investieren wird, zog zumindest der Rauentaler Ortsvorsteher Bertold Föry stark in Zweifel. Denn der Verkehrsplaner räumte ein, dass diese Maßnahmen wieder bereinigt werden, wenn der große Wurf Rastatt-Nord kommt.

