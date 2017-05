Mehr Straftaten im Landkreis Rastatt

Das liegt auch daran, dass die Polizei nach der Einstellungsoffensive in den 70er Jahren jetzt von einer Pensionierungswelle erfasst wird und obendrein Nachwirkungen des Personalabbaus in den Jahren 2005/2006 zu spüren seien, erklärte Renter. Konsequenz: Auf den Revieren arbeiten weniger Polizisten als im Jahr 2014. Man durchschreite ein Tal; erst im Jahr 2021 werde man wieder die Polizeistärke von 2016 erreichen, prognostizierte Renter.

Das bedeutet unter anderem Verzicht bei der "sichtbaren Präsenz", also zum Beispiel bei Fußstreifen. Die Unterbesetzung wird wahrgenommen, wie Wortmeldungen der Kreisräte zeigten. Karsten Mußler (FW) beklagte, dass die Polizei etwa nicht in der Lage sei, das Lkw-Nachtfahrverbot in Kuppenheim zu kontrollieren. Robert Wein (FW) kritisierte am Beispiel der Fasnacht, dass zu wenig Beamte auf der Straße seien. Und Manuel Hummel (Grüne) nannte eine Schlägerei beim Rastatter Jahrmarkt, als die Polizei erst eine halbe Stunde nach Alarmierung eingetroffen sei.

Laut Statistik ist im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten im Landkreis um 2,5 Prozent auf 11217 gestiegen, während im gesamten Bereich des Präsidiums Offenburg ein Rückgang von 1,6 Prozent registriert wurde. Die einzelnen Trends verlaufen unterschiedlich: Mit 266 Wohnungseinbrüchen verzeichnete der Landkreis einen Rückgang (Vorjahr: 313), während andernorts die Zahlen nach oben gingen. Die Straßenkriminalität blieb im Landkreis mit 2269 Fällen auf nahezu gleichem Niveau; als Ausreißer erwähnte Renter Vandalismus direkt in Rastatt, der mit 75 Sachbeschädigungen auffallend sei. Überdurchschnittlich zugenommen hat die Gewaltkriminalität (361 Fälle, plus 10,1 Prozent). Sorgen bereitet Renter, dass zunehmend auch Beamte attackiert werden. Im Landkreis Rastatt kam es 62 Mal zu gewalttätigen Übergriffen gegen Polizisten (plus 21 Prozent). Auch Beleidigungen müssen sich die Beamten vermehrt gefallen lassen. Schwacher Trost aus Sicht des Vizepräsidenten: Staatsanwaltschaft und Gerichte ziehen die Daumenschrauben an; mit einer Strafe unter 500 Euro kommen Täter nicht mehr davon.

Eher eine Randerscheinung bleiben die "Reichsbürger", die die staatliche Autorität nicht anerkennen. 58 Personen sind beim Polizeipräsidium aktenkundig. Diese Menschen, so Renter, seien nicht unbedingt gefährlich, aber "lästig". Eine unmittelbar bevorstehende Aufgabe, auch in Rastatt, wird für die Polizei die erkennungsdienstliche Identifizierung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sein. 172 Jugendliche sind davon betroffen.

Was die Evaluation der Polizeireform angeht, verwies Renter auf den Herbst. Der Zuschnitt des Polizeipräsidiums Offenburg wird sich nicht ändern; allerdings werde sich zeigen, welche Prozesse neu gestaltet werden müssen.