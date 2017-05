Bebauungsplan: Entwurf gebilligt

Rastatt

Sorge ums Gesicht des Zay Rastatt (dm) - Das Interesse an und die Sorge um "ihr" Zay ist offensichtlich groß bei den Bewohnern des Rastatter Stadtteils: An die 150 Besucher kamen am Dienstagabend in die Reithalle zur Infoveranstaltung in Sachen Planungsrecht, zu der OB Hans Jürgen Pütsch eingeladen hatte (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Das Interesse an und die Sorge um "ihr" Zay ist offensichtlich groß bei den Bewohnern des Rastatter Stadtteils: An die 150 Besucher kamen am Dienstagabend in die Reithalle zur Infoveranstaltung in Sachen Planungsrecht, zu der OB Hans Jürgen Pütsch eingeladen hatte (Foto: dm). » - Mehr

Muggensturm

Wildkatzen auf dem Vormarsch Muggensturm (hli) - Die Wildkatze breitet sich in der Region aus, sagt Naturschützer Wolfgang Huber. Er glaubt, dass sie künftig vor allem einen Tunnel zwischen Bietigheim und Muggensturm nutzen wird, um die A 5 sicher zu queren (Foto: hli). Doch danach sitzt sie in einer Sackgasse. » Weitersagen (hli) - Die Wildkatze breitet sich in der Region aus, sagt Naturschützer Wolfgang Huber. Er glaubt, dass sie künftig vor allem einen Tunnel zwischen Bietigheim und Muggensturm nutzen wird, um die A 5 sicher zu queren (Foto: hli). Doch danach sitzt sie in einer Sackgasse. » - Mehr