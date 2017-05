Auf "Hirsch"-Areal soll ein Gesundheitshaus entstehen Steinmauern (HH) - Ein "Gesundheitshaus" wird auf dem Grundstück der vor einem Jahr abgerissenen Gaststätte "Hirsch" in Steinmauern entstehen. So zumindest nennen die Verwaltung und der Architekt den Neubau, dessen Planung im Januar im Gemeinderat vorgestellt worden war. Man könnte auch Ärztehaus sagen, denn wie Bürgermeister Siegfried Schaaf in der Ratssitzung am Dienstagabend bekanntgab, wird es womöglich zwei Praxen geben. (HH) - Ein "Gesundheitshaus" wird auf dem Grundstück der vor einem Jahr abgerissenen Gaststätte "Hirsch" in Steinmauern entstehen. So zumindest nennen die Verwaltung und der Architekt den Neubau, dessen Planung im Januar im Gemeinderat vorgestellt worden war. Man könnte auch Ärztehaus sagen, denn wie Bürgermeister Siegfried Schaaf in der Ratssitzung am Dienstagabend bekanntgab, wird es womöglich zwei Praxen geben. Der ortsansässige Allgemeinmediziner Werner Rudlof habe "definitiv" erklärt, dass er einziehen werde. Daneben sei das Bestreben, zusätzlich einen Facharzt zu gewinnen, "auf gutem Weg". Letzterer soll sich im zweiten Obergeschoss niederlassen. Für den Hausarzt ist das erste Obergeschoss vorgesehen. Dieser wolle dort mit einem jungen Kollegen aus der Region praktizieren, der auch die Nachfolge antreten könnte. Damit, so stellte Schaaf heraus, wäre die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung als "oberstes Ziel" des Neubauprojekts erreicht. Im Erdgeschoss soll bekanntlich ein Dorfcafé entstehen. Auch für dieses Vorhaben befinde man sich "in guten Gesprächen mit Interessenten aus der Region", verbreitete Schaaf umfassende Zuversicht. Im Januar hatte Planer Friedemann Fuchs die Kosten mit 2,01 Millionen Euro beziffert. Am Dienstag war von 2,4 Millionen die Rede. Dass sie "plötzlich höher" geworden seien, liege an einer "wesentlichen Erhöhung der Bruttoflächen". Das Gebäude werde breiter als ursprünglich vorgesehen und drei Meter länger. Grund dafür seien auch Wünsche für die Arztpraxis gewesen, erklärte Schaaf auf eine Nachfrage von Daniel Geiser (BV). Der heutige Gehweg wird überbaut. Die parallel liegenden Parkplätze werden zum Gehweg. An der Hauptstraße wird der Neubau im Gegensatz zum früheren Gasthaus etwa zurückspringen. Die Sicht für Autofahrer werde verbessert, wurde eine Nachfrage von Niklas Herrmann (CDU) beantwortet. Nicht sichtbar wird ein Dacheinschnitt sein, der wegen eines Fensters am Nachbarhaus notwendig ist. Neben dem Dorfcafé, zu dem eine 95 Quadratmeter große Terrasse gehören wird, ist im Erdgeschoss noch eine Räumlichkeit mit 55 Quadratmetern für anderweitiges Gewerbe eingeplant. Die Toiletten des Cafés werden im Keller entstehen. Ein öffentliches WC, nach dem sich Matthias Götz (CDU) erkundigte, ist nicht vorgesehen. Der Unterhalt würde zu viel Geld verschlingen, begründete Schaaf. Auf eine weitere Nachfrage wurde betont, dass alle Teile behindertengerecht und barrierefrei konzipiert seien. Auch eine Behindertentoilette werde vorhanden sein. Direkt am "Gesundheitshaus" wird es den Erläuterungen zufolge nur vier Parkplätze geben. Weitere 22 Stellplätze sollen an der gegenüberliegenden Straßenseite hinter dem Rathaus gebaut werden. Dieses Teilvorhaben wolle man "parallel" entwickeln, hieß es in den Unterlagen. Die neuen Parkplätze sollen aber Teil des Bauantrags werden, den der Rat einstimmig in Auftrag gab.

