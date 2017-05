"Jedes Mädchen

ist auch gerne Prinzessin"

Rastatt - Seit diesem Monat ist die Riege der städtischen Tourismus-Führerinnen in Rastatt um ein prominentes Mitglied reicher. Brigitta Lenhard, Inhaberin des Fitness-Centers Gymnasion und CDU-Fraktionsvorsitzende im Rastatter Gemeinderat, erläutert als Hofdame Wilhelmine von Muffenheim den Gästen die Rastatter Stadtgeschichte. Was sie dabei bewegt, verriet sie BT-Redakteur Egbert Mauderer.

BT: Frau Lenhard, Hand aufs Herz, so ein Kostüm kann unmöglich bequem sein.

Brigitta Lenhard: Natürlich ist moderne Bekleidung bequemer. Aber ich stelle mir das wie bei einer Tracht in Bayern vor: Die Kleidung macht aus einem was. Ich tauche in diese Zeit ein und finde dadurch einen Bezug dazu. Das erwarten die Leute auch. Im Übrigen: Jedes Mädchen ist auch gerne Prinzessin...

BT: Wie kam es zu ihrem neuen Hobby? Sie leiden ja nicht an Unterbeschäftigung.

Lenhard: Ich laufe seit vielen Jahren schon privat aus Interesse bei Führungen mit, auch, wenn ich irgendwo in Urlaub bin. Man lernt da immer was dazu. In einem Gespräch mit Michaela Pallentin-Lassen von der Tourist-Info habe ich dann erfahren, dass es an Führern fehlt, insbesondere an Hofdamen. Und weil unsere Tourismuszahlen am Explodieren sind, hab' ich spontan gesagt: Ich mach's. Das ist eine tolle Sache. Die 90 Minuten bringe ich unter; die Erfahrungen sind mir das wert. Ich sehe das auch als gelebtes Stadtmarketing.

BT: Was ist ihr persönliches Glanzlicht in der Rastatter Stadtgeschichte?

Lenhard: Das Schloss mit seinen Ursprüngen für die Stadtgeschichte ist natürlich ein Highlight, aber es wäre schade, etwas Einzelnes hervorzuheben. Wenn man durch die Stadt läuft, beeindruckt die ganze barocke Fülle.