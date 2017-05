"Plötzlich habe ich Zeit"

Interview

BT: Herr Rihm, was werden Sie am 1. Juni, Ihrem ersten Tag im Ruhestand, machen?

Hartwig Rihm: Eins ist sicher: Ich werde an diesem Tag einen Geburtstagsbesuch machen für eine Dame, die 90 Jahre alt wird. Letztes Jahr hatte sie mir gesagt, dass sie sich freuen würde, wenn ich ihr an diesem Tag auch gratuliere. Da gehe ich dann als Altbürgermeister hin. Ansonsten werde ich mit Sicherheit in meinem Garten an der frischen Luft sein und wahrscheinlich auch etwas Sport machen. Ich möchte mich jetzt wieder verstärkt bewegen - laufen und walken. Schließlich steht am 14. Juli noch ein Fußballspiel mit der Fußballmannschaft der Bürgermeister des Landkreises Rastatt an.

BT: Können Sie sich vorstellen, wie das wird, nach 32 Jahren nicht mehr täglich ins Rathaus zu gehen?

Rihm: Das ist eine Frage des Kopfes. Man muss sich darauf vorbereiten. Ich habe auf diese Art vor zwölf Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich war sehr starker Raucher. Und ich habe mich vorher im Kopf darauf eingestellt. Ich glaube, dann schafft man es auch. Natürlich wird es eine Umstellung werden, es ist immerhin eine ganz neue Lebenssituation. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und mein Umfeld. Plötzlich habe ich Zeit. Was ich auf jeden Fall tun möchte: Zu Hause aufräumen und Ordnung schaffen. Denn was ich bisher nicht so gerne gemacht habe, ist daheim die Büroarbeit. Da habe ich noch einiges zu tun.

BT: Was werden Sie am meisten vermissen?

Rihm: Ich habe mit einem Team zusammengearbeitet, das ich immer wieder gerne getroffen habe. Ich bin gerne unter Menschen. Und ich habe auch sehr viele angenehme Ereignisse erlebt - wenn ich Bürger ehren durfte oder zu besonderen Anlässen gratuliert habe. Das waren sehr schöne Stunden. Auch mit dem Gemeinderat habe ich gerne zusammengearbeitet, die Sitzungen haben mir Freude bereitet. Ich habe gerne in der Sache mit meinen Gemeinderäten diskutiert, um die beste Lösung für die Gemeinde zu finden. Bürgermeister zu sein, ist ein wunderbarer Beruf, weil man gestalten und die Gemeinde weiterbringen kann. Das werde ich vermissen. Aber jetzt werde ich auch neue schöne Erfahrungen machen.

BT: Gab es auch Aufgaben, die Ihnen als Bürgermeister keinen Spaß gemacht haben?

Rihm: Unliebsam waren die sogenannten Sühne-Termine, zum Beispiel wenn es einen Nachbarschaftsstreit oder Beleidigungen gab. Ich musste beide Parteien einladen und versuchen, eine Aussöhnung zu finden. Wenn diese nicht gefunden wurde, musste ich eine Bescheinigung ausstellen, mit der man vors Amtsgericht gehen konnte. Das war immer schwierig. Ich war nie dabei, musste mich auf die Aussagen der Parteien verlassen und dann einen Kompromissvorschlag machen.

Eine enorme Belastung auch im menschlichen Bereich waren darüber hinaus die Platzverweise - wenn es zum Beispiel Ehestreitigkeiten oder Bedrohungen gab. Als Ortspolizeibehörde musste ich dann einschreiten. Das geht einem sehr nahe, weil oft noch Kinder betroffen sind.

BT: Was fangen Sie künftig mit Ihrer Freizeit an?

Rihm: Sport. Dann habe ich einen schönen Garten und bin dreifacher Opa. Meine älteste Enkelin hat gesagt: Nun bekommt sie endlich einen Opa, der Zeit hat. Einer meiner Söhne wird bauen. Da kann man natürlich immer jemanden brauchen, der präsent ist auf der Baustelle. Dann habe ich einen großen Garten. Dieses Jahr hatte ich Pech, weil fast alles erfroren ist - Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel, Feigen, außer die Sauerkirschen. Da kriege ich ein paar. Naja, dann eben nächstes Jahr. Ich freue mich außerdem darauf, das eine oder andere daheim zu machen. Ich bin Hobbykoch. Ich hatte mich schon gefreut, dieses Jahr Marmelade zu kochen. Da werde ich nun ein paar Früchte kaufen müssen. Denn ich bin Marmeladenfan - vor allem von selbst gemachter Marmelade. Die schmeckt einfach besser. Und man weiß, was drin ist.

Statt langer Monologe ein Gläschen Wein

BT: Am Mittwoch, 31. Mai, werden Sie offiziell verabschiedet. Stecken Sie ein Päckchen Taschentücher ein?

Rihm: Ich bin nicht so nah am Wasser gebaut. Außerdem werde ich schon die ganze Zeit verabschiedet - egal, wo ich bin, unter anderem bei der Unfallkasse Baden-Württemberg oder im Gemeindeverwaltungsverband. Die Verabschiedung wird also nicht so tragisch werden. Es war mein Wunsch, dass der offizielle Teil kurz ist. Anschließend sollte viel Zeit für Gespräche sein. Das ist mein Herzenswunsch. Anstatt langer Monologe trinken wir lieber ein gutes Gläschen Wein.

BT: Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin Veronika Laukart mit auf den Weg?

Rihm: Ich glaube, Frau Laukart ist erwachsen und erfahren genug, sodass sie von mir keine Ratschläge braucht. Wenn sie Fragen hat, darf sie mich natürlich gerne fragen. Aber sie wird ihren eigenen Weg in der Gemeinde finden müssen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sich erst einmal Zeit nimmt, um Auer zu werden. Und dann kann man Au auch gestalten.

BT: Bleiben Sie in Au am Rhein wohnen?

Rihm: Ja natürlich. Meine ganze Familie ist hier verankert: Mein ältester Sohn hat hier ein Haus, mein zweiter Sohn baut eins, wir wohnen daheim mit meinem dritten Sohn, unsere Enkelkinder sind hier im Ort. Wir sind außerdem vereinsmäßig eingebunden. Es gibt keinen Grund, Au zu verlassen. Es ist ja auch schön in Au am Rhein. Ich wohne am Ortsrand, das ist herrlich. So ist man gleich in der freien Natur. Es ist ruhig, gibt kaum Schnaken, weil wir die gut bekämpfen. Wer die Rheinauen mag, der ist in Au am Rhein am richtigen Platz.

BT: Auf welche Projekte in Au am Rhein blicken Sie besonders gerne zurück?

Rihm: Eine wichtige Sache war für mich die Verbesserung des Wohnumfelds. Das heißt: Sicheres Wohnen, also den Hochwasserschutz voranbringen. Da haben wir in Au am Rhein sehr gute Anstöße gegeben, auch wenn das in langen Zeiträumen gemacht werden muss. Neben dem sicheren Wohnen steht das gute Wohnen, indem man die Schnaken bekämpft. Das bedeutet Lebensqualität. Dann war es für uns als Gemeinde wichtig, dass wir lebensfähig bleiben - dazu gehört eine Betreuung von jung an bis ins hohe Alter. Wichtig ist auch die Sozialstation, die hilft, dass die Menschen in Au am Rhein alt werden dürfen.

Wichtig war außerdem die Vereinsunterstützung mit dem Bau der Rheinauhalle. Sie ist ein Mittelpunkt für die Vereine, die wichtige Jugendarbeit leisten. Notwendig war auch, Familien in Au zu binden durch eine vernünftige Wohnbauentwicklung und die Ausweisung von Baugebieten. Das haben wir über die ganzen Jahre gemacht. Gewerbeflächen wurden entwickelt, obwohl das nur für die Versorgung im engeren Bereich möglich war, weil wir quasi auf einer Nebenschiene liegen. Unsere Ausprägung ist Wohngemeinde, also hohe Lebensqualität, naturnah wohnen, Durchgrünung des Ortes, Verbesserung des Kleinklimas. So haben wir unter anderem viele Bäume gepflanzt, wir brauchen ja auch saubere Luft. Es ist ein pragmatischer Ansatz zum Naturschutz.

BT: Bei den Themen Naturschutz und Waldbewirtschaftung gab es schon leidenschaftliche Debatten mit Ihnen.

Rihm: Bei uns gibt es keine Entkiesung - wir haben andere Schwerpunkte. Doch es ist nicht immer leicht, diese unter den heutigen Bedingungen zu realisieren. Manchmal kommen dann Spannungen auf und es gibt ideologische Streitereien. Zum Beispiel wenn Leute meinen, sie müssen uns aus der Ferne Ratschläge erteilen. Dabei erfahren wir vor Ort hautnah, ob etwas geht oder ob etwas nicht geht. Unsere Förster merken beispielsweise oft schon weit vor den Fachleuten, ob sich die Natur verändert. Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Pragmatiker hätten und weniger Theorie. Da haben wir kräftig gestritten und nie mit unserer Meinung zurückgehalten. Wir wollen mit der Natur leben und nicht gegen sie. Wir haben hier einen kleinen Dschungel, das ist ein Phänomen. Deshalb bin ich auch froh, dass hier keine Staustufe gebaut wurde. Sonst wären die Rheinauen nicht mehr da.

Traditionen bewahren

BT: Was würden Sie sich wünschen, wie es mit der Gemeinde weitergeht?

Rihm: Ich wünsche, dass sich Au am Rhein stetig weiterentwickelt, dass der Ort für Familien eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt. Daran habe ich auch überhaupt keine Zweifel, wir sind bereits auf einem guten Weg. Durch Frau Laukart wird bestimmt noch das eine oder andere optimiert, sie bringt schließlich neue Ideen ein. Das finde ich positiv, weil neue Dinge angestoßen werden. Ansonsten wünsche ich mir, dass man hier sicher wohnen kann und die ganzen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gemeinde sollte zudem ihre Werte und Traditionen pflegen. Wir haben schöne Traditionen: Mit dem Musikverein gehen wir im September auf Wallfahrt, wir haben Traditionen rund um Fasnacht, Fronleichnam und den 1. Mai. Diese Traditionen sollten wir bewahren.