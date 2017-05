Deutlich mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren

Eine wachsende Bevölkerung mit steigender Geburtenziffer im Landkreis und die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen machte Kreistagsmitglied Andreas Merkel (CDU) als Gründe aus, weshalb auch weiterhin mit einem erheblichen Investitionsbedarf in die Tageseinrichtungen und die Tagespflege von Kindern zu rechnen ist. Die Kreistagskollegen pflichteten bei: Es sei nicht an der Zeit, die Hände in den Schoß zu legen.

Dies hat man in Mittelbaden in den vergangenen Jahren offenbar auch schon nicht getan. Die kommunale Versorgungsquote - also die Anzahl der Tagesplätze für Kinder im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden - steigt für Kinder unter drei Jahren schon seit 2005 stetig, erklärte die zuständige Jugendplanerin des Landkreises, Eva Lehmann, in der Sitzung. Vor zwölf Jahren betrug der Wert 6,3 Prozent, heute sind es 35,7 Prozent. Den größten Sprung gab es zwischen 2012 und 2014. Zur Erinnerung: Seit August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Förderung ihres Kinds in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Das kommunale Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren sei in den vergangenen zwölf Jahren um 30 Prozent ausgebaut worden, hieß es weiter.

Allerdings ist die Versorgungsquote nicht in allen Städten und Gemeinden gleich. Mit über 50 Prozent am höchsten ist sie in Forbach, dicht gefolgt von Elchesheim-Illingen und Ottersweier. Steinmauern, Iffezheim, Au am Rhein, Muggensturm und Kuppenheim bewegen sich im Mittelfeld. Schlusslichter mit aber immer noch fast 30 Prozent sind Bischweier und Ötigheim.

Am Stichtag 1. März 2017 gab es im Landkreis 2071 Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung. Mit 89 Prozent den Löwenanteil machen dabei die Kindertageseinrichtungen aus.

Die Betreuung durch Tagesmütter liegt bei nur elf Prozent (225 Plätze). Rund ein Dutzend Gemeinden planen den weiteren Ausbau des Angebots. Laut Jugendamtsleiter Stefan Biel werben etliche Kommunen durch Infoveranstaltungen gezielt mögliche Tageseltern an. Die Anzahl möglicher Interessenten sei aber begrenzt, was auch mit der hohen Beschäftigungsquote in der Region zu tun habe. Diese bedingt aber ihrerseits wiederum den großen Bedarf an Kinderbetreuung.