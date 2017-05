"Superkrokodil" und T. Rex locken Dinofans

(msc) - Das "Reich der Urzeit" verhieß am Wochenende eine zweitägige Dinosaurierausstellung auf dem Rastatter Flugplatzgelände. Bestaunen konnten die zahlreichen Besucher bis zu acht Meter hohe, originalgetreu rekonstruierte Dinosauriermodelle. 65 dieser Tiere aus Kautschuk oder Polyester bevölkerten das Areal.

Lang wie ein Schulbus, war der Sarcosuchus Imperior dabei eindeutig das längste Modell der Schau. Eine Infotafel vor der Plastikfigur verriet, dass er als "Superkrokodil" gilt, das neben Fischen und Schildkröten auch kleinere Dinosaurier fraß und rund 110 Millionen Jahre vor unserer Zeit lebte. 1964 wurden erstmals Knochen des Krokodils in Niger gefunden. Auf der Baldenau nutzten nun viele staunende Kinder den Rücken des Tiers, um bis an dessen großes Maul zu klettern und sich dabei von den Eltern fotografieren zu lassen.

Ebenfalls beliebt: Die Pflanzenfresser Scelidosaurus und Teratosaurus, die früher beide in Europa verbreitet waren, oder das Iguanodon, der sich sowohl auf zwei als auch auf vier Füßen fortbewegen konnte. Wie es sich für eine Dinosaurierausstellung gehört, durfte der "König der Dinosaurier", Tyrannosaurus Rex, natürlich nicht fehlen. Er wurde gleich mehrmals und in verschiedenen Größen gezeigt. Er gilt als einer der größten landlebenden Fleischfresser aller Zeiten und ist mit seinen rund sieben Tonnen Gewicht und 60 rund 18 Zentimeter langen Zähnen weltbekannt.

In der sogenannten "Ausgrabungsstätte", die der Veranstalter Guliano Reinhard mit Original-Soundeffekten aus dem Filmklassiker "Jurassic Park" ausgestattet hatte, konnten die Besucher den Velociraptor bestaunen. Im Jahr 2009 hatte jenes Modell einen Gastauftritt in der Fernsehshow "Wetten, dass..?". Der bis zu zwei Meter lange Dinosaurier - in Originalgröße ausgestellt - lebte vor etwa 85 Millionen Jahren. Außerdem waren in der fossilen Ausgrabungsstätte beispielsweise Knochenteile eines Juravenator, Smilodon oder Nothosaurus zu sehen. Wem die Informationsschilder vor den Exponaten nicht genug Input waren, der konnte sich in einem separaten Festzelt, in dem kleine Dinos ausgestellt wurden, Filmdokumentationen auf Flachbildschirm anschauen.

Die Exemplare, die deutschlandweit ausgestellt werden, wurden teils aus Nordamerika, aber auch aus Japan beschafft, teilen die Veranstalter mit, die mit der Resonanz in Rastatt "sehr zufrieden" waren. Laut Guliano Reinhard lockte vor allem der Sonntag zahlreiche Dino-Fans an. Insgesamt seien an beiden Tagen rund 6000 Besucher zu verzeichnen gewesen. Wer die Ausstellung in Rastatt verpasst hat, kann die Tiermodelle beispielsweise vom 13. bis zum 16. Juli in Karlsruhe anschauen.