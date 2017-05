Anzahl der Läufer verdoppelt

Der Initiator und Organisator Marko Schneider konnte sich getreu dem Spruch "aller guten Dinge sind drei" darin bestätigt sehen, dass sich aus der 2015 geborenen Idee etwas entwickeln lässt. Schon im vergangenen Jahr war ein wachsendes Interesse da. Das Einzugsgebiet hatte sich ausgedehnt. Der Rückgang wurde mit terminlichen Gründen erklärt, weshalb etliche Spieler von Jugendmannschaften nicht hatten mitlaufen können. Das Wetter und die Laufstrecken, die auf guten Wegen durchs Grüne und den schattigen Oberwald führten, waren auch beim dritten Mal so schön wie in den Jahren vorher.

Die Zehn-Kilometer-Strecke, die exakt mit 9600 Metern angegeben wurde, nahmen sich 31 Läufer vor. Als Erster kam nach 36:34 Minuten Tesfay Eifrem ins Ziel, ein Läufer des Jahrgangs 1995. Zweiter wurde der ein Jahr jüngere Andreas Bank vom TV Rheinau in 41:37 Minuten. Den dritten Platz sichert sich mit 41:43 Minuten Jürgen Szilard aus Malsch, Jahrgang 1966. Vierter wurde in 43:12 Minuten Jochen Rexrodt (JG 1971) vom TV Muggensturm, Fünfter Andreas Gailfuß (JG 1984) in 44:14 Minuten.

Schnellster Würmersheimer war Patrick Wagner (JG 1975), der 47:21 Minuten brauchte und den achten Platz belegte. Wolfgang Bader (JG 1964), der Vorsitzende des FV "Germania" erreichte einen gesunden 20. Platz in 51:43 Minuten.

Dieter Bertsch von der LG Hardt, geboren 1938, war mit weitem Abstand der älteste Teilnehmer überhaupt. Er lief locker in 57:54 auf Platz 25.

Die Kurzstrecke war 5 100 Meter lang. Erster wurde in 16:55 Minuten Heiko Nufer (JG 1978) vom RSV Tria Bühlertal, den zweiten Platz errang in 18:45 Minuten Manfred Deger (JG 1965) von der LSG Karlsruhe. Als Dritter lief Patrick Solga (JG 2000) vom LWG Rastatt in 19:04 Minuten ein. Die folgenden vier Plätze belegten das Tri-Team des SSV Ettlingen, darunter auf Rang sieben der Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun (JG 1987) in 21:35 Minuten. Vier Männer und drei Frauen legten die 5,1 Kilometer im Walking-Stil zurück. Die ersten vier Plätze belegten Aktive des Läufertreffs Rheinhessen-Pfalz, es folgte eine Abordnung der gastgebenden "Germanen", bestehend aus Hildegard Eisen, Werner Dunz und Martha Dunz.

Das Sportfest hatte am Freitag mit einem spanischen Abend begonnen, der den Veranstaltern zufolge sehr gut besucht war. Bei südlichen Temperaturen konnte man sich unterm Sternenhimmel Paella schmecken und von Sänger und Musiker Roberto Moreno in Stimmung bringen lassen. Zum weiteren Unterhaltungsprogramm der insgesamt drei Festtage gehörte unter anderem am Sonntag ein Frühschoppenkonzert der Jugendkapelle des Würmersheimer Musikvereins.

Im sportlichen Teil wurden Jugendspiele ausgetragen sowie Verbandsspiele der ersten und zweiten Mannschaft des FV Würmersheim gegen die Konkurrenzteams vom TSV Loffenau, die unentschieden endeten (2:2 und 1:1).