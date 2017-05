Mitreißender Abend über die Liebe Von Manuela Behrendt Ötigheim - Die Liebe als überall fassbares Herzensgefühl stellte die Frauenformation "Belle Amie" des MGV 1863 Ötigheim musikalisch in den Mittelpunkt ihres bestens ausgeloteten Konzerts "Love is all around". Knapp 50 Ladys verführten ihr Publikum im voll besetzten Geschwister-Scholl-Haus mit einer heißen Stimmshow, die den vorgezogenen Sommer draußen vor der Tür kalt erwischte. Pate für das Konzert stand die Popgruppe "Wet Wet Wet", deren Tophit man als Namensmotto für den heißumjubelten Abend entliehen hatte und mit sehr dynamischer Freude am Gesang eingangs zum Besten gab. Von der stillen Liebe, den ersten Schmetterlingen im Bauch ("All I have to do is dream") über die Glut der Leidenschaft bis hin zu der kleinen Flamme, die ewig bleibt ("Eternal Flame"), spielte die "schöne Freundin" des MGV ein breites Repertoire mit Songs und Liedern über die Liebe aus. Ein Höhepunkt war "The Rose", eigens für "Belle Amie" von Ensembleleiterin Annedore Hacker arrangiert. Nicht auf der Strecke blieben die "Ecken und Kanten" einer Beziehung sowie der manchmal nicht ausbleibende Kummer. Durch die Soiree "der Liebe mit Sinnlichkeit und ohne Verstand", den die Damen mit der Liebesfarbe Rot in ihrer Kleidungswahl selektiv unterstrichen, manövrierten die Moderatorinnen Jennifer Hunkler und Natalie Schneider die Zuschauer, die bereits nach dem Begrüßungskanon "Hello, how are you" in begeisterten Applaus verfielen, der sich im Verlauf des Konzerts als enorm steigerungsfähig erwies. Annedore Hacker hatte mit "Belle Amie" etliche Chorstilmittel einstudiert, präsentierte mit dem Konzert weibliche Stimmkunst in Bestform. Es gab den einfachen Kanon, vielstimmige Songs und versetzte Töne. Dass sich dies auch bunt in nur einem Vortrag mischen lässt, bewiesen die Ladys bewundernswert. Herausragen durften die Solistinnen Sina Lang, Eileen Schartner, Luna Schlotter, Natalie Schneider und Katharina Weiers. Genial gelang die Symbiose zwischen dem Chor und der begleitenden Jazzband "The Hot Sandwich". In rein instrumentalen Intermezzi ließen Mareike Beckert (Schlagzeug), Ludger Donath (Klavier), Gesa Amelie Petersen (Saxofon) und Rosanna Zacharias (Kontrabass) der Laszivität des Jazz freien Lauf. Platz für die Liebe bot neben dem Volkslied auch die historische Literatur, denn dem wundervollen Gefühl huldigten durch die Epochen hindurch unzählige Kompositionen.

