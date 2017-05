Flüchtlingshilfe: Ehrenamtliche weiterhin gesucht

BT: Frau Heinisch-Hildenbrand, "Anschlussunterbringung" ist ein sehr sperriges Wort. Was ist genau gemeint?

Heinisch-Hildenbrand: Der sperrige Begriff ist nicht unsere Erfindung, sondern gesetzlich vorgegeben. In Deutschland regelt das Flüchtlingsaufnahmegesetz die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Diese werden zunächst in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften (GU) untergebracht. Etwa zwei Jahre später, im Anschluss an das Asylverfahren und die Unterbringung in einer GU, werden sie auf die verschiedenen Gemeinden verteilt. Die dortige Unterbringung erfolgt in Verantwortung der jeweiligen Kommunen. Anschluss suchen die Menschen aber nicht nur bei der Wohnungsfrage, sondern auch im sozialen Miteinander rund um Schule, Beruf, Vereine, Freunde, Ehrenamtliche.

BT: Wenn Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine Anschlussunterbringung ziehen, ist also die jeweilige Kommune für ihr Wohl verantwortlich. Wie ist Rastatt darauf vorbereitet?

Heinisch-Hildenbrand: Die Anschlussunterbringung stellt Kommunen vor mehrere Herausforderungen, so auch in Rastatt. Zum einen ist da die Unterbringungskapazität. Stand heute leben 214 Menschen in Rastatt in der Anschlussunterbringung. In diesem Jahr kommen weitere 165 Menschen dazu, 2018 voraussichtlich noch einmal 152. Sie alle müssen in Rastatt untergebracht werden. Im Bittlerweg entsteht eine Unterkunft für rund 110 Flüchtlinge, in Niederbühl ist ein Bau in Planung und in Wintersdorf wird die alte Schule aktuell umgebaut. Hinzu kommen Wohnungen aus dem städtischen Bestand. Außerdem hat die Stadt Wohnungen der Baugenossenschaft Gartenstadt angemietet und steht mit dem Landratsamt in Gesprächen, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten auszuloten. Auch auf dem privaten Wohnungsmarkt ergeben sich Möglichkeiten. Vermieter melden sich bei uns und wir geben die Informationen weiter. Und natürlich finden manche Flüchtlinge auch selbstständig Wohnungen.

Soviel zur Unterbringung. Gefragt sind wir aber auch bei der sozialen Betreuung und Beratung. Die Sozialberatung übernimmt zwar weiterhin das Landratsamt Rastatt. Allerdings braucht es auch die Unterstützung engagierter Ehrenamtlicher. In Rastatt sind wir hier hervorragend aufgestellt und haben viele Engagierte, die sich mit Herzblut um die Flüchtlinge kümmern - mit Deutschkursen, einer Fahrradwerkstatt, Hausaufgabenbetreuung, einer Nähstube oder auch begleitend bei Behörden- oder Arztbesuchen. Das Kümmern ist derzeit aber noch etwas zu GU-konzentriert. So unterstützen die meisten Ehrenamtlichen die Flüchtlinge, die zentral in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Wir brauchen aber auch dringend Ehrenamtliche, die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung begleiten.

BT: Wie gestaltet sich das Leben in den Anschlussunterkünften? Was könnten Probleme sein?

Heinisch-Hildenbrand: Grundsätzlich ist es sicher von Vorteil, wenn geflüchtete Menschen im ganzen Stadtgebiet verteilt Wohnungen finden - so kann Integration im alltäglichen Leben besser gelingen. Aber es kann eben auch zu Problemen führen: zu Alltagsproblemen, zum Beispiel im Umgang mit Vermietern und Nachbarn; zu Problemen bei der Gestaltung eines Alltags, der Arbeitssuche, der Teilhabe an Bildungs- und Freizeitangeboten.

Um bei allen Offenheit und Bereitschaft zu erzielen, sich der großen gesellschaftlichen Aufgabe der Integration zu stellen und gegenseitigen Respekt und Toleranz zu fördern, ist sicherlich auch transparente Kommunikation und Information notwendig. Diesen Weg ist die Stadt bisher konsequent gegangen und wird ihn auch weiter gehen. So haben wir immer Informationsveranstaltungen angeboten, bevor Flüchtlinge in eine Anschlussunterbringung eingezogen sind, wie beispielsweise in der Lützowerstraße.

Und ich muss es immer wieder betonen: Ganz entscheidend sind Ehrenamtliche, die den Menschen bei ihren Alltagsproblemen helfen und so die Integration erleichtern.

BT: Wie können Ehrenamtliche dabei helfen, dass Integration gelingen kann?

Heinisch-Hildenbrand: Vor allem, indem sie als helfende Hand im Hintergrund agieren, Dinge erklären, manchmal auch einen Anstoß geben. So ist es zwar sicherlich hilfreich, die geflüchteten Menschen zu verschiedenen Ämtern zu begleiten, aber eben nicht, alles für sie zu erledigen. Hilfe zur Selbsthilfe ist gefragt! Persönliche Kontakte, gemeinsame Unternehmungen, die Vermittlung an Vereine, die Vermittlung von Werten - all das können Ehrenamtliche leisten, damit die geflüchteten Menschen ihren Alltag alleine bewältigen und hier wirklich ankommen.

BT: Warum fehlen Ehrenamtliche gerade in der Anschlussunterbringung?

Heinisch-Hildenbrand: Bisher hatten wir in Rastatt sehr viele Flüchtlinge in sechs Gemeinschaftsunterkünften. Dort bringen sich zahlreiche Ehrenamtliche ein, haben verschiedene Angebote organisiert und eben auch die passenden Räumlichkeiten. Nun aber verändert sich die Situation zunehmend. Einige Gemeinschaftsunterkünfte werden geschlossen und die 165 Menschen, die wir noch in diesem Jahr in Anschlussunterbringung aufnehmen, kommen nicht alle aus den Gemeinschaftsunterkünften in Rastatt. Das heißt: In den Anschlussunterbringungen müssen neue Kontakte geknüpft, Räumlichkeiten gefunden, Bedürfnisse koordiniert werden. Hierfür brauchen wir engagierte Menschen, die bereit sind, vor Ort zu helfen.

Interview

BT: Wie kann man helfen und wo kann man sich melden?

Heinisch-Hildenbrand: Am besten funktioniert es gut koordiniert und nicht wild drauf los. Wir haben hier gute Strukturen zur ehrenamtlichen Unterstützung und wissen, wo konkret welcher Bedarf besteht. Unsere städtische Koordinatorin für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, Tatjana Kleehammer, kümmert sich darum und freut sich über Interessierte. Ihr Kontakt: (07222) 9729301 oder tatjana.kleehammer@rastatt.de.

BT: Wie kommen denn die Flüchtlinge an die städtischen oder von der Stadt angemieteten Wohnungen? Gibt es da eine Vermittlungsstelle oder einen Ansprechpartner?

Heinisch-Hildenbrand: Wenn die Asylbewerber keine Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt finden, erfolgt die Unterbringung durch die Stadt oder Gemeinde. Hier gelten in der Regel die gleichen Voraussetzungen wie in der Unterbringung von obdachlos gewordenen Menschen. Das heißt: Es muss eine förmliche Einweisung der Betroffenen in eine Wohnung erfolgen. Die Einweisung beziehungsweise Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in eine städtische oder von der Stadt angemietete Wohnung erfolgt im Rahmen der Zuweisung an die Stadt Rastatt durch die untere Aufnahmebehörde beim Landkreis Rastatt. Es handelt sich dabei um ein internes Verfahren, eine Vermittlungsstelle gibt es daher nicht.

BT: Und wer zahlt eigentlich die Miete? Die Flüchtlinge selbst?

Heinisch-Hildenbrand: Mit der Anerkennung als Asylberechtigter endet der Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sofern die Betroffenen ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, haben sie einen Leistungsanspruch nach dem Sozialgesetzbuch II und müssen die erforderlichen Leistungen beim Jobcenter des Landkreises Rastatt beantragen. Diese umfassen neben den Leistungen für den Lebensunterhalt auch den Anspruch auf Krankenversicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse sowie die erforderlichen Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie die angemessenen Unterkunfts-, Heiz- und Nebenkosten entsprechend den Vorgaben des Landkreises (Mietobergrenzenregelung). Verfügt ein Flüchtling über entsprechendes eigenes Einkommen (bei Erwerbstätigkeit), sind die Kosten der Unterkunft natürlich selbst zu tragen.