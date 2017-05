Gotteshaus dient zeitweise als Strohlager

Rastatt - Gut zur Geschichte der evangelischen Stadtkirche in Rastatt passt es, dass der 300. Jahrestag ihrer Weihe heute in einem ökumenischen Festgottesdienst in Verbundenheit beider Konfessionen gefeiert wird. Denn das Gotteshaus in der Herrenstraße hat eine evangelische und eine katholische Geschichte. Geweiht wurde sie am 30. Mai 1717 vom Speyerer Weihbischof Petrus Cornelius von Bayweck - ursprünglich als Kirche des Rastatt Franziskanerkonvents - unter der Herrschaft der streng katholischen Markgräfin Sibylla Augusta.

Deren Ehemann, der berühmte "Türkenlouis", war damals schon zehn Jahre tot. Den Auftrag zum Bau der Kirche hatte er aber noch erteilt und auch die Grundsteinlegung 1702 erfolgte noch zu Lebzeiten des Markgrafen Ludwig Wilhelm. Der Bau ist betont schlicht gehalten, wie es sich für einen Bettelorden gehörte. Der Markgraf hatte in seinem Dekret von 1699 verfügt, dass die Mönche ihr neues Kloster und die Kirche auf eigene Kosten zu errichten hatten. Besonders die Kirche sollte aber "so wohl und ansehnlich gebaut werden, damit man solche nicht wieder abzubrechen gemüsiget werde". Der Entwurf der Kirche wird denn auch dem Schlossbaumeister Domenico Egidio Rossi zugeschrieben. Die Bauarbeiten zogen sich wegen des Spanischen Erbfolgekriegs bis zum Abschluss des Rastatter Friedens 1714 nur sehr schleppend hin. Der Landesherr war inzwischen gestorben. Das Doppelwappen des Markgrafenpaars prangt dennoch bis heute über dem Chorraum. Wie auf alten Darstellungen zu sehen, verfügten die Franziskaner zudem über einen großen Klostergarten an dessen Stelle sich heute der New-Britain-Park, das Rathaus Kaiserstraße 48A, die Fruchthalle und die Hansjakob-Schule befinden.

Die katholische Geschichte des Klosters neigte sich mit der Säkularisierung ab 1803 ihrem Ende zu. Kloster und Kirche fielen an den badischen Staat. Mit Auswirkungen bis heute: Das Land ist Eigentümer des Gebäudes und für das Äußere baupflichtig. Der Franziskanerkonvent wurde - trotz vieler Bittschriften der Stadt und der Rastatter Bürgerschaft - aufgelöst. Die Ausstattung der Kirche wurde 1805 verkauft. Die drei Altäre zum Beispiel sind seither in der Pfarrkirche in Stollhofen zu finden.

Den durchziehenden Truppen Napoleons diente die ehemalige Franziskanerkirche dann als Magazin für Heu und Stroh. Allerdings sollte diese profane Nutzung nur ein kurzes Zwischenspiel bleiben: Schon 1807 fand der erste lutherische Gottesdienst statt. Großherzog Karl Friedrich hatte die Kirche als Stadtpfarrkirche der evangelischen Gemeinde überlassen.

Mehrere Umbauten veränderten das Gesicht des Kircheninneren. An ihnen lässt sich auch Geschichte ablesen. Der Mönchschor beispielsweise war überflüssig geworden, aus ihm wurde die Sakristei. Darüber gab es einen sogenannten Fürstenstuhl mit Schiebefenstern. Von dort aus konnte der (inzwischen evangelische) Landesherr dem Gottesdienst beiwohnen, ohne sich unters Volk mischen zu müssen. Diese Fürstenloge wurde mit Ende der Monarchie 1918 obsolet. Sie diente als Besprechungszimmer. 1956 wurde sie wie die Sakristei ganz entfernt.

Die evangelische Stadtkirche hat zwei Weltkriege und das Erdbeben von 1933 überstanden. Die bislang letzte große Renovierung fand von 1985 bis 1987 statt. Stilfremde Einbauten wurden entfernt, aber vor allem war eine umfassende statische Sicherung notwendig. Damals wurde auch die Heintz-Orgel eingebaut.

Sie erklingt sicher auch beim heutigen Festgottesdienst um 19 Uhr mit Dekan Thomas Jammerthal und Pfarrer Ralf Dickerhof. Im Anschluss findet ein Empfang statt, den die Pfarrei St. Alexander ausrichtet, um der Michaelsgemeinde eine Geburtstagsfreude zu bereiten.