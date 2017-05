Konzept gegen Vandalismus gefragt

Am Donnerstag stellt die Verwaltung dem Gemeinderat ein entsprechendes Konzept vor, das in Zusammenarbeit mit der Polizei entstanden ist.

Bislang liegen zu den jeweiligen Verursachern weder Stadtverwaltung noch Polizei konkrete Hinweise vor - die Vergehen können demzufolge bislang auch nicht geahndet werden. Die Aufklärungsquote ist bei Vandalismus meist gering. Und auch nach Strafanzeigen samt Auslobung von Belohnung für Hinweise sei es bislang nicht gelungen, Täter ausfindig zu machen. Besonders gravierend seien die Sachbeschädigungen in und um die Karlschule und das LWG. "Hohe kriminelle Energie" sieht man hier am Werk. Der Appell an die Rastatter: Umso wichtiger sei es, dass verdächtige Beobachtungen unverzüglich gemeldet werden, um die Übeltäter in flagranti zu ertappen.

Was kann man ansonsten tun? Videoüberwachung wird in der Vorlage an den Gemeinderat als Präventiv-Option genannt, ohne zu konkretisieren, wo man eine solche ins Auge fassen würde. Außerhalb von Gebäuden sei sie dem Grunde nach nur an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten möglich. Die Erfahrungen im Eingangsbereich der August-Renner-Realschule hätten zudem gezeigt: Durch die Kameraüberwachung finde lediglich eine Verlagerung des Treibens in andere Bereiche statt.

Bleibt der Zaun, wie er in der Barockstadt bereits um manches Schulgelände gespannt ist. Was das LWG anbelangt: Auch hier hat der Gemeinderat bereits beschlossen, den hinteren, von der Straße aus nicht einsehbaren Bereich künftig einzuzäunen. Die bestehenden Zäune hätten an den jeweiligen Schulen jedenfalls erfolgreich Vandalismus reduziert. Wollte man allerdings Schloss- und Murgpark sowie Pagodenburganlage einzäunen, wäre das sehr teuer. Und nicht alle Flächen gehören der Stadt; über eine Einzäunung des Schlossparks etwa müsste das Land entscheiden. Ein Signal könnte indes bereits von Einfriedigungen ausgehen, meint man bei der Stadtverwaltung. Sie trennen Straßenraum und Parkanlagen und erhöhen deren Wertigkeit, wie es in den Ausführungen heißt.

Objektschutz - von der Alarmanlage bis hin zum Sicherheitsdienst - ist eine weitere Option, siehe Pagodenburg, wo "in einem ersten Schritt bereits bauliche Ertüchtigungen vorgenommen" wurden; dazu komme eine vandalismussichere Ausführung von Gegenständen im öffentlichen Raum (etwa Bänke). Im jeweiligen Einzelfall werde die Verwaltung Nachrüstungen prüfen und umsetzen.

Ziel ist es zudem, an Jugendliche überhaupt erst mal heranzukommen, sie bestenfalls einzubinden. Um zu beraten und zu informieren, ist die Kinder- und Jugendförderung in diesem Zuge im Einsatz: Einmal wöchentlich sucht sie Jugendliche an unterschiedlichen Plätzen in der Kernstadt auf und unterbreitet ein offenes Kontaktangebot, während weitergehende jugendspezifische Angebote wie die Schaffung von qualitativ hochwertigen Treffplätzen die Zielgruppe bedarfsgerecht ansprechen können. Der Ansatz ist pädagogisch, Kontrolldruck hingegen ist Sache der Polizei. Hier kommt neben der Prävention die Repression ins Spiel: Im Rahmen des Sonderaktionsprogramms Rastatt (SAPRA) überprüfen Beamte des Reviers Rastatt insbesondere an den Wochenenden mehrere auffällige Örtlichkeiten.

Ergänzend hierzu kündigt die Stadt an, verstärkt die beiden Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts ("Stadtpolizisten") in den Abendstunden an neuralgischen Punkten einzusetzen. Erhöhte Präsenz führe zwar "nicht zwangsläufig" zu einer höheren Aufklärungsquote oder zum Rückgang der Fälle, könne aber der Verfestigung bestimmter Treffpunkte entgegenwirken.