Ende einer Ära in Ötigheim

Ötigheim - Mit dem Slogan der gelernten Modistin, der "Parisern", weil sie in Paris Erfahrungen sammelte, hatte 1909 in der Ötigheimer Kronenstraße 6 alles begonnen: "Brauchst nicht in die Stadt zu laufen; bei Sophie Speck kannst Du gut und billig kaufen". Nun kommt das Aus für den Traditionsbetrieb "Mode & mehr - Beatrix Lorenz" und am 1. Juni beginnt der Räumungsverkauf. Alles gibt es zu halbem Preis, bevor das Ehepaar Beatrix und Heinz Lorenz 600 Stammkunden ein "Adieu" sagen müssen.

Als Gründe für die Schließung gibt Heinz Lorenz an: "Das Kaufverhalten hat sich geändert. Rabattschlachten, internationale Ketten, Discounter und Onlinekäufe nahmen zu." Die Schließung des Textilgeschäfts passe in die Prognose des Handelsverbands vom Ende April, dass 50000 Läden in den nächsten fünf Jahren schließen könnten. Dabei war man in der Ötigheimer Kronenstraße von Anfang an mit neuen Ideen dabei, um die Kundschaft zufriedenzustellen.

Sophie Speck hatte die ehemalige Bäckerei Mauterer zu einem Textileinzelhandelsgeschäft umbauen lassen, in der Gemischt- und Manufakturwaren verkauft wurden. Mit dem vermittelten Flair der großen Welt florierte das Geschäft, das 1957 von Nichte Sophie Kühn übernommen wurde. Der Umbau in ein modernes Ladengeschäft erfolgte und ab 1963 sammelte deren Tochter Beatrix Kühn, später Lorenz, Erfahrungen im elterlichen Betrieb. Ab 1994 war sie Chefin von "Mode & mehr" in der Kronenstraße und der Betrieb, den sie mit Leib und Seele führte, wurde zu ihrem "Wohnzimmer". Seit 1999 war auch Sohn Daniel Lorenz, Spezialist für IT-Systeme, im Familienbetrieb dabei.

Qualität und Service zu einem fairen Preis mit erfahrenem Personal - so lässt sich das Konzept von Beatrix Lorenz beschreiben. Das Einzugsgebiet des Ladens reichte in den besten Zeiten von Weingarten bis Achern, vom Murgtal bis ins Elsass. Einige Jahre gab es Filialen in Bruchhausen und Muggensturm.

Bestens kamen auch die vier Modenschauen im Jahr mit über 100 Besuchern im Geschäft an. Die Familie Lorenz initiierte die Kronenstraßen-Feste, Gewerbe- und Leistungsschauen und verkaufsoffene Sonntage. Dazu Heinz Lorenz: "Alles Aktivitäten für den Standort Ötigheim." Doch leider seien die Aktionen unter dem Motto "Kauf, wo du lebst!" ein frommer Wunsch geblieben, der an der Realität vorbeigehe. So habe man im Geschäft 2010 eine Lotto/Toto-Annahmestelle und ab 2013 eine Hermes-Annahme etabliert, um die Kundenfrequenz zu erhöhen. Aber eine Auswirkung auf das Kerngeschäft blieb aus. In der Analyse, warum das Lebenswerk keine Zukunft mehr habe, fügt Heinz Lorenz hinzu: "Kurze Wege und persönliche Ansprache sind nicht mehr gefragt. Wir befinden uns in bester Gesellschaft zu Inhaber geführten Betrieben, die das Gleiche erleben." So erfolgt nun bei "Mode & mehr" ab 1. Juni das Finale gemäß dem Schopenhauer-Zitat: "Meistens lehrt uns erst der Verlust den Wert der Dinge."