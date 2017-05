Baugebiet: Vorarbeiten beginnen im Oktober

Elchesheim-Illingen - In einem Jahr können Hausbauer, die sich im neuen Baugebiet "Kleine Almendteiler II" ein Eigenheim schaffen wollen, die Schaufeln richten. Man könne "gesichert" davon ausgehen, dass der Beginn für private Bauvorhaben Juni/Juli 2018 sein werde. Das wurde am Montag im Gemeinderat von Christoph Traub verkündet, Geschäftsführer des Planungsbüros SI Ingenieure. In der Sitzung wurde der Bebauungsplan zum Abschluss gebracht.

Er sieht 27 Bauplätze für Einzel- zum Teil auch Doppelhäuser vor. Je Gebäude sind maximal drei Wohnungen zulässig. Der Entwurf des Bebauungsplans war im September vergangenen Jahres gutgeheißen worden. Am Montag wurde die Endfassung in Form einer Satzung verabschiedet.

Vor dem Beschluss wurden Anregungen behandelt, die während der im Herbst durchgeführten Anhörung eingegangen waren. Sie führten lediglich zu redaktionellen Änderungen, was eine erneute Offenlage überflüssig machte. Vier Grundstücke, die man ursprünglich einbeziehen wollte, wurden herausgenommen. Da sie alle am Rand des anfänglichen Geltungsbereichs liegen, bereitete der Wegfall keine Probleme. Grund dafür war die mangelnde Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, wie in den Unterlagen erläutert wurde. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder wies darauf hin, dass man auf die Verweigerung mit dem gesetzlichen Umlegungsverfahren hätte reagieren können. Damit wäre das zeitliche Ziel aber weit hinausgeschoben worden.

Der Zeitplan war mit auch das drängendste Anliegen von drei jungen Männern, die der Sitzung gespannt beiwohnten. Es wurde in der Einwohnerfragestunde vorgetragen, die Spiegelhalder aber beinahe vergessen hätte. Die künftigen Baugrundstücke sollen mit der Erstellung des Umlegungsplans in den nächsten beiden Monaten gebildet werden, teilte Traub mit. Im Oktober sollen die Rodungen im Baugebiet durchgeführt und die Tiefbauarbeiten gestartet werden. Die Erschließung war bereits im November der Hans Lamparter GmbH übertragen worden, einem Partnerunternehmen von SI, das ebenfalls durch Traub vertreten wird.

In der abschließenden Beratung des Bebauungsplans ging es entsprechend den Eingaben, die abzuwägen waren, um einige Detailfragen. Das Pflanzgebot war eine davon. Es wurde entgegen einer Empfehlung des Landratsamtes vollständig beibehalten. Entsprochen wurde hingegen der Aufforderung die Bestimmung der Fassadenfarben mit "Erdfarben" zu konkretisieren. Es wurde ein "Hellbezugswert" von 30 Prozent festgelegt, was in etwa der Farbe eines Schwedenhauses als Maximalwert nahe komme, wie Traub anmerkte.

Zur Höhe von Einfriedungen gab es von verschiedenen Behörden verschiedene Einschätzungen. Als Höchstmaß wurde 1,25 Meter beibehalten. Zu öffentlichen Flächen muss ein Mindestabstand von 50 Zentimetern eingehalten werden. Otto Heck (EIL) rief Diskussionen in Erinnerung, die im "Kleinen Allmendteiler I" und in jüngster Zeit in Nachbargemeinden über bestimmte Vorschriften geführt worden seien, zum Beispiel zu Einzäunungen. Die Erfahrung zeige, dass enge Regelungen oft nicht funktionierten. Bauherren hätten manchmal eben andere Ideen. Die Dachformen im "Kleinen Allmendteiler I" zeigten, dass Vielfalt statt Gleichförmigkeit ein gutes Bild ergeben könne. Man solle sich über "Sinn und Unsinn" von Vorschriften Gedanken machen, meinte Heck. Der Beschluss des Bebauungsplans erfolgte trotzdem mit den genannten Festsetzungen einstimmig.

Dass die berühmte und mittlerweile berüchtigte Zauneidechse auftauchte, wunderte niemanden mehr. Sie fand beim Zeitplan Erwähnung. Bevor an das Gebiet Hand angelegt werden kann, müssen die Reptilien eingesammelt und umquartiert werden. Die Aussiedlungsaktion für die Eidechsen ist laut Spiegelhalder von Mitte August bis Ende September vorgesehen.