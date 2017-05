Badebetrieb am Erländersee soll Anfang Juli starten

Park-Chaos am Hardbergbad Baden-Baden (red) - Das schöne Wetter hat am vergangenen Wochenende so viele Besucher ins Hardbergbad gelockt, dass dort ein regelrechtes Park-Chaos ausgebrochen ist. Autos wurden einfach im absoluten Halteverbot abgestellt. Die Stadt wird künftig abschleppen lassen (Foto: av/pr). » Weitersagen (red) - Das schöne Wetter hat am vergangenen Wochenende so viele Besucher ins Hardbergbad gelockt, dass dort ein regelrechtes Park-Chaos ausgebrochen ist. Autos wurden einfach im absoluten Halteverbot abgestellt. Die Stadt wird künftig abschleppen lassen (Foto: av/pr). » - Mehr