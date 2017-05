Drei Sozialstationen unter einem Dach Rastatt (dm) - Die Sozialstationen St. Elisabeth Rastatt, St. Elisabeth Bühl und St. Pirmin Sinzheim sind fusioniert. "Katholische Sozialstationen in Mittelbaden e.V" ist der Name des am Montagabend neu gegründeten Trägervereins mit Sitz in Rastatt, in dessen Regie die drei Einrichtungen nun betrieben werden. Deren Angebot bleibe unverändert bestehen, die Identität vor Ort gewahrt, betonten die Verantwortlichen gestern beim Pressegespräch. Mit der neuen Struktur sieht man sich indes für die Zukunft gestärkt. Auch die Akteure bleiben dieselben, wenn auch in anderen Funktionen und Verantwortlichkeiten: Die bisherigen Vorsitzenden bilden die Spitze eines neu installierten Aufsichtsrats - Pfarrer Wolf-Dieter Geissler (Bühl) als Vorsitzender sowie Pfarrer Ralf Dickerhof (Rastatt) und Siegfried Braun (Sinzheim) als dessen Stellvertreter. Die bisherigen Geschäftsführer Matthias Brosig (Rastatt) und Martin Mörmann (Sinzheim und Bühl) agieren künftig als geschäftsführende Vorstände. Die Verantwortung wurde dadurch von ehrenamtlichen in hauptamtliche Hände gelegt. Es ist das Ergebnis einer lange ausgehandelten Verschmelzung; seit Anfang 2016 habe man die Fusion vorbereitet, nachdem es zuvor schon Kooperationen gegeben hatte, auch die Wirtschaftsprüfer und das Erzbischöfliche Ordinariat hatten es empfohlen. Erkenntnis: Jetzt gehe es noch allen drei Sozialstationen gut und sei eine Verbindung dreier gleichberechtigter Partner möglich. Es habe keine Zwänge, auch keine wirtschaftliche, gegeben (gemeinsamer Jahresumsatz: rund 5,5 Millionen Euro). Auf Dauer aber sieht man die katholischen Sozialstationen im sich verändernden und schwieriger werdenden Pflegemarkt dadurch gestärkt. Das könnte einmal überlebenswichtig werden, so Geissler. Man setzt auf Synergie-Effekte wie gegenseitige Vertretungsmöglichkeiten oder gemeinsame Personalgewinnung, Fort- und Weiterbildungen. Mitglieder und Mitarbeiter hätten die Verschmelzung letztlich positiv aufgenommen. In vier Versammlungen am Montagabend in Rastatt - erst tagten die drei bisherigen Vereine parallel, dann gemeinsam - wurde die Sache besiegelt. Bewusst habe man dabei an der traditionellen Vereinsform festgehalten; neun Kirchengemeinden und ein Caritasverein sind Mitglieder darin. Die drei Sozialstationen behalten auch unter dem neuen Dach ihre angestammten Namen; seit mittlerweile 42 Jahren gibt es St. Elisabeth in Rastatt, seit 31 Jahren St. Elisabeth Bühl und seit 30 Jahren St. Pirmin Sinzheim. Aktuell versorgen sie zusammen an die 900 Menschen und beschäftigen rund 190 Mitarbeiter. Auch für diese soll die Fusion keine negativen Auswirkungen haben. Die Verträge blieben bestehen, die Arbeitsplätze seien sicher. Die Sicherung der katholischen Sozialstationen sehen die Verantwortlichen vor allem auch aus ihrem Glauben heraus als unabdingbar: Aufgrund der Unterstützung durch die Kirchengemeinden könne man es sich auch leisten, sich um Fälle zu kümmern, die für andere als nicht "rentabel" gelten würden. Auch mit der Fusion gehe es folglich nicht darum, wirtschaftliche Gewinne zu erzielen oder zu expandieren, sondern den karitativen Arm der Kirche zu stärken. Das Angebot reicht von Behandlungspflege und Pflege zu Hause über Essen auf Rädern und betreutes Wohnen bis hin zu Demenzcafés und die Unterstützung von Angehörigen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben