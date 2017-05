Aus für Ernährungswissenschaftliches Gymnasium Rastatt (sl) - Das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium an der Anne-Frank-Schule in Rastatt wird es künftig nicht mehr geben. Gleiches gilt für das Profil Technik und Management am Technischen Gymnasium der Gewerbeschule Bühl und die zweijährige Berufsfachschule Labortechnik an der Anne-Frank-Schule. Das hat der Schulausschuss des Kreistags schweren Herzens beschlossen. (sl) - Das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium an der Anne-Frank-Schule in Rastatt wird es künftig nicht mehr geben. Gleiches gilt für das Profil Technik und Management am Technischen Gymnasium der Gewerbeschule Bühl und die zweijährige Berufsfachschule Labortechnik an der Anne-Frank-Schule. Das hat der Schulausschuss des Kreistags schweren Herzens beschlossen. Das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium in Rastatt und das Profil Technik und Management in Bühl hatten schon im zweiten Schuljahr die festgesetzte Mindestzahl von 16 Schülern nicht erreicht. Die zweijährige Berufsfachschule Labortechnik an der Anne-Frank-Schule fand im laufenden Schuljahr überhaupt keine Schüler mehr. Ein letzter Versuch zur Wiederbelebung blieb erfolglos. Für das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium wurde schon seit dem Schuljahr 2013/14 und der Einführung des Profils Gesundheit im Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium keine eigene Klasse mehr gebildet. Arne Pfirrmann (Freie Wähler) bedauerte das geringe Interesse angesichts der vielen Zivilisationskrankheiten, die letztlich auf Fehlernährung zurückgingen. Er führte die mangelnde Nachfrage auch auf immer breitere Wahlmöglichkeiten der Schüler zurück. Sie hat sich laut Kreisverwaltung zugunsten der Profile im Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium und des Biotechnologischen Gymnasiums verschoben, in denen ernährungswissenschaftliche Themen aber ebenfalls eine Rolle spielen, wie es hieß. Die Anne-Frank-Schule selbst empfahl die Aufhebung. Bedauerlich findet man im Landratsamt zudem, dass mit der Aufhebung eine lange Tradition seit 1972/73 endet. Ermöglichte das Angebot doch einen seinerzeit noch nicht selbstverständlichen Zugang für Frauen zur höheren Bildung. Die beiden Ausschussmitglieder der Grünen verweigerten der Aufhebung ihre Zustimmung, unter anderem, weil laut Anna Zimmermann-Aubeck in Karlsruhe für den gleichen Bildungsgang eine Warteliste bestehe: "Man könnte doch versuchen, die Karlsruher Schüler zu bewegen, mit der Stadtbahn nach Rastatt zu fahren." Die rückläufige Entwicklung der Schülerzahlen im Profil Technik und Management am Technischen Gymnasium der Gewerbeschule Bühl resultiert der Kreisverwaltung zufolge aus der Neueinrichtung von Technischen Gymnasien an beruflichen Schulen in Baden-Baden und Achern. Dies habe zu einer Beeinträchtigung der zuvor etablierten Standorte geführt. Die Kreisverwaltung stellt zudem die Schülerlenkung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe infrage. Das Profil Technik und Management gibt es im Landkreis Rastatt noch am Technischen Gymnasium der Josef-Durler-Schule Rastatt - und zwar mit zunehmend stabilen Schülerzahlen. Die Landkreisverwaltung empfahl, einer Aufhebung des Profils unter der Maßgabe zuzustimmen, dass die jeweiligen Profile sowohl an der Louis-Lepoix-Schule Baden-Baden als auch den Beruflichen Schulen Achern zum Ende des Schuljahres 2016/17 ebenfalls aufgehoben werden. Die Anne-Frank-Schule sieht die geringe Anmeldezahl für die zweijährige Berufsfachschule Labortechnik vor allem darin begründet, dass die Unternehmen der Region fast nur noch Abiturienten ausbilden, so dass Absolventen der Berufsfachschule nicht mehr zum Zuge kommen. Die Landkreisverwaltung sah für diesen Bildungsgang deshalb keine Zukunft mehr.

