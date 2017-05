RSC/DJK-Vorstand räumt mit "Misswirtschaft" auf

Rastatt (ema) - Der finanziell angeschlagene Rastatter SC/DJK steht nicht mehr am Abgrund und blickt mit Zuversicht nach vorne. Zu diesem Ergebnis kommt der kommissarische Vorstand in einer aktuellen Lageanalyse. Gleichwohl muss der Club nach wie vor mit der Vergangenheit ringen. Er sieht sich vor Gericht mehreren Klagen ausgesetzt. Um den Verein weiter stabilisieren zu können, hofft der Vorstand auch auf Unterstützung durch die Stadt. Ein neuer Akzent setzt die Gründung einer Karateabteilung. Es könnte ein Symbol für den Neuanfang sein: Auf Platz 5 sprießt der frisch angelegte Rasen; im September soll das Spielfeld für den Betrieb freigegeben werden. Doch so einfach gestaltet sich der Neuanfang für den RSC/DJK nicht. Nachdem die dramatische Situation im vergangenen Oktober bei einer turbulenten Jahreshauptversammlung offenkundig geworden war und sich ein 15-köpfiger kommissarischer Vorstand unter Leitung von Matthias Dorsner in die Pflicht nehmen ließ, heißt es für die Verantwortlichen, gründlich aufzuräumen. Das betrifft vor allem die finanziellen Altlasten des nach aktueller Zählung 907 Mitglieder starken Vereins. Der neue Vorstand stieß nach eigenen Angaben auf offene Verbindlichkeiten von 120000 Euro. Als symptomatisch für die damalige "Misswirtschaft" betrachten die Verantwortlichen, wie sie eine Kiste mit ungeöffneten Rechnungen in Höhe von 14000 Euro vorfanden. Auch 43 Handy-Verträge, die monatlich Kosten von 1800 Euro verursachen, lasten auf dem Verein. Noch Monate wird es dauern, die Mitgliederverwaltung in Ordnung zu bringen. Umso enttäuschter sind die Verantwortlichen, dass sie von zwei ehemaligen Jugendbetreuern vor Gericht gezerrt werden. Insgesamt rund 8000 Euro verlangen die Kläger vom Verein, wie jetzt bei einem Pressegespräch dargelegt wurde. Was die Mannen um Dorsner besonders verbittert: Die Ansprüche basieren auf angeblich mündlichen Vereinbarungen, die jetzt von früheren Vorstandsmitgliedern gestützt werden - also ausgerechnet von jenen, die aus Sicht der amtierenden Vereinsführung für die Misere verantwortlich sind. "Das tut weh", bedauert Dorsner, wie die Auseinandersetzung Spekulationen und Unruhe im Verein schürt. Am Ende erwartet der Vorstand aber, dass der Verein von diesem "Nebenkriegsschauplatz" noch profitieren wird, wenn die früheren Verantwortlichen belangt werden. Das heißt aber auch: Anwaltskosten für eigene Forderungen werden auf den Verein weiter zukommen. Dabei sieht die Vereinsführung das Schiff eigentlich auf dem richtigen Weg. Mit der einmaligen Mitgliederumlage (insgesamt 24000 Euro) sowie einer Beitragerhöhung (zusätzliche 30 000 Euro) hat sich der RSC/DJK Luft verschafft. "Den laufenden Geschäftsbetrieb können wir abdecken. Wir gehen aber keine neuen Verpflichtungen ein", beschreibt Dorsner den Kurs der Stabilisierung. Dabei wäre eine wichtige Investition angezeigt. Zwischen 50000 und 60000 Euro bräuchte man für einen neuen Rasenmäher, der zwei angegriffene kleinere Geräte ersetzen soll. Doch die Stadt Rastatt tut sich offenbar schwer, dem RSC/DJK wegen Furcht vor einem Präzedenzfall unter die Arme zu greifen, äußern sich Vorstandsmitglieder enttäuscht. Beim FC 04 oder dem FV Plittersdorf habe es aber ebenfalls schon Sonderregelungen gegeben, so die Argumentation. Schließlich sei auch zu berücksichtigen, wie intensiv der Sportpark an der Seestraße allein mit rund 400 Jugendlichen genutzt werde. So sehr die wirtschaftliche Konsolidierung alle Kräfte fordert, so zufrieden sind die Verantwortlichen mit dem sportlichen Betrieb. Mit der ersten Mannschaft wolle man sich in der Landesliga etablieren und dabei verstärkt auf die eigene Jugend setzen - lediglich zwei Neuzugänge von außen werden vermeldet. Mit der Bogensportabteilung der SG Stern habe man sich auf eine Kooperation verständigt. Und schließlich wurde mit der Karateabteilung ein neues Kind geboren. Der RSC/DJK hat die rund 30 ehemaligen Aktiven des Jiu-Jitsu-Kampfsportvereins aufgenommen, nachdem es dort offenbar zu vereinsinternen Differenzen gekommen war.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühlertal

Entscheidung am letzten Spieltag Bühlertal (red) - Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der SV Bühlertal ein weiteres Jahr in der Verbandsliga spielen wird. Der SVB gastiert beim FC Denzlingen und muss dort gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Außerdem benötigt er Fremd-Unterstützung (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob der SV Bühlertal ein weiteres Jahr in der Verbandsliga spielen wird. Der SVB gastiert beim FC Denzlingen und muss dort gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Außerdem benötigt er Fremd-Unterstützung (Foto: toto). » - Mehr