Malsch fordert Gutachten

"Bevor der Autobahnanschluss nicht da ist, sehe ich keine positive Stimmung im Gemeinderat für diese Ansiedlung", sagte Bürgermeister Elmar Himmel in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Während die Muggensturmer von einer "einmaligen Chance" sprechen, befürchtet die Nachbargemeinde Malsch durch die Ansiedlung des Distributionszentrums eine erhöhte Straßenverkehrsbelastung, mehr Lärmimmissionen, ein Wegfall des bis jetzt durch Anbauflächen geprägten Landschaftsbilds und eine Bedrohung der Existenz des dort in unmittelbarer Nähe befindlichen landwirtschaftlichen Betriebs.

In einer Stellungnahme der Gemeinde Malsch, die am Dienstagabend einstimmig vom Ratsgremium abgesegnet wurde und am heutigen Donnerstag Vertretern der Gemeinde Muggensturm übergeben werden soll, heißt es, "im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung erteilt die Gemeinde Malsch keine Zustimmung zur geplanten Straße über die Gemarkung Malsch mit Anbindung an den L 67-Kreisverkehr. Auch im weiteren Bebauungsplanverfahren wird die Gemeinde Malsch nach aktuellem Sachstand hierzu keine Zustimmung erteilen". Weiter heißt es: "Aufgrund von fehlenden Erkenntnissen/Gutachten zu den notwendigen Sicherheitsabständen zur Gemarkung Malsch erhebt die Gemeinde Malsch auch hier zum jetzigen Zeitpunkt Einwendungen gegen den Bau des geplanten Distributionszentrums."

Gerechnet wird mit einer Verkehrserzeugung von rund 1 270 Fahrzeugen werktäglich im Ziel- und Quellverkehr. Aus diesem Grund fordert Malsch ihre Nachbargemeinde auf, die Auswirkungen auf die verkehrliche Situation in Malsch und Neumalsch sowie das nur 15 Meter entfernte Gewann "Fuchseck" mit seinem landwirtlichen Betrieb gutachterlich untersuchen zu lassen. Ebenso muss eine großräumige Verkehrsuntersuchung mit einer Berechnung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte in Neumalsch vorgelegt werden.

"Nicht Wachstum um jeden Preis, wir sollten auch an die Nachbarn denken", appellierte Thomas Kastner (CDU) an die Adresse Bürgermeister Dietmar Späths. Klaus Jung (SPD) forderte genaue Untersuchungen der Auswirkungen auf den nur 270 Meter entfernt liegenden landwirtschaftlichen Betrieb, der aktuell in der Umwandlung zu einem Bio-Bauernhof ist. "Es wäre wünschenswert, wenn auch die Betroffenen ein Wort mitsprechen dürften", so Jung.