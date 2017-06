Untersuchung dauert nur Minuten

Steinmauern - Als wir uns treffen, trägt er die Ringe auf einem Band aufgereiht um den Hals: Stefan Eisenbarth, der in diesen Wochen wieder unterwegs ist, um die Jungstörche zu beringen. Punkt 7.30 Uhr hält der Gärtnermeister und ausgewiesene Storchenkenner mit seinem Jeep auf dem Feldweg am Ortsausgang von Steinmauern Richtung Rhein. Dort befindet sich ein abgestorbener Baumstamm mit einem aufgesetzten Eisenring, den auch dieses Jahr wieder ein Storchenpaar als Nest ausgewählt und ausgepolstert hat.

Von unten kann nur erahnt werden, wie viele Jungvögel sich im Nest befinden. Augenblicklich sind die Storcheneltern auf Futtersuche und nur ab und zu hebt sich ein kleiner Kopf mit dem typischen langen Schnabel aus dem Nest.

Mit wenigen Handzeichen weist Eisenbarth dem eintreffenden Lastwagen mit Hubsteiger die ideale Parkposition zu. Er und Karl-Eugen Jung, der den Kleinlaster steuert und die Hubvorrichtung bedient, kennen sich seit mehreren Jahren, in denen Netze-BW die Beringung der Jungvögel mit der kostenlosen Bereitstellung des Hubfahrzeugs unterstützt.

Schnell sichern sie die Straßen mit Pylonen ab und ziehen Sicherheitsgurte an, die sie im Falle eines Auffahrunfalls bei ausgefahrener Bühne abfangen würden. Die nach oben offene Kabine, die auch für Baumschneidearbeiten eingesetzt wird, fährt gleichmäßig und nahezu lautlos senkrecht nach oben, und schwenkt dann seinen Arm waagerecht bis direkt ans Nest heran.

In dem fast flachen Nest liegen dicht an dicht drei flauschige Jungvögel. Ein Elternteil umkreist ab und zu in großem Radius das Nest, während der andere sich auf dem Strommast auf der gegenüberliegenden Seite niederlässt und die Situation aus gesichertem Abstand beobachtet.

An der Größe erkennt Eisenbarth das Alter der Vögel, die in der Regel im Abstand von ein bis zwei Tagen schlüpfen. Das Nesthäkchen liegt in der Mitte der älteren Geschwister. In einer Art Todesstarre - ähnlich wie Haustiere beim Tierarzt - lassen sich die drei Küken von Eisenbarth untersuchen. Gefühlvoll tastet er die Beine und Füße ab und setzt dann den halbierten Ring am linken Oberschenkel an, um ihn mit zwei Druckgriffen zu fixieren. Abschließend überprüft er mit einem Stöckchen, ob die Schnäbel verklebt sind. Mit geübtem Blick kontrolliert er das Nest nach Plastikteilen oder Schnüren, die den Vögeln zu Todesfallen werden könnten. Nach wenigen Minuten ist alles erledigt und die Hubkabine fährt zurück in die Ausgangsposition.

Kaum sind die Männer am Boden, hört man schon das berühmte "Klappern", dem die Weißstörche ihren volkstümlichen Namen zu verdanken haben. Das Klappern dient der Begrüßung, wird aber auch zur Verteidigung eingesetzt. Der zweite erwachsene Storch kommt mit neuem Nistmaterial, um den Horst nach "dem lästigen Besuch der Menschen" wieder aufzupolstern.

Die Beringung der Jungvögel findet im Alter von vier bis sechs Wochen statt. In dieser Phase ist die Nestbindung der Eltern besonders groß; wird hingegen ein Horst mit Eiern von Menschen gestört, besteht die Möglichkeit, dass die Tiere ihre Brut aufgeben. Eisenbarth weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Drohnen damit zur Gefahr für den Storchennachwuchs werden können.

Die Ringnummern, die Eisenbarth Jungvögeln zwischen Knielingen und Iffezheim anlegt, werden von der Vogelwarte Radolfzell vergeben. Durch die Beobachtung der in den 70er Jahren in der Region fast ausgestorbenen Vogelart erhofft man sich Erkenntnisse über das Zugverhalten und die Nahrungsgewohnheiten der Tiere. Für Eisenbarth, der sich seit zwei Jahrzehnten für die Störche engagiert und seit 2009 die Beringung ehrenamtlich ausführt, ist es immer eine besondere Freude, wenn er Jungtiere irgendwann als ausgewachsene Eltern wieder trifft.