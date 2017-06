Kunst aus Iffezheim zum Deutschen Turnfest in Berlin

Iffezheim - Mit Turnen hat Willy Laible zwar nichts am Hut, mit Kunst dafür umso mehr: Dennoch fährt der Iffezheimer Ortsbaumeister, der in seiner Freizeit gerne originelle Utensilien und Kunstwerke fertigt, zum Deutschen Turnfest nach Berlin. Er wird dort als Betreuer für Schüler aus dem Turngau Mittelbaden-Murgtal mithelfen und wahrscheinlich sehr oft - mit einem stolzen Lächeln im Gesicht- am Berliner Hauptbahnhof zu sehen sein: Dort steht ein drei Meter hohes und 2,20 Meter breites Kunstobjekt, das nach einer Idee und Plänen des 54-Jährigen umgesetzt worden ist.

Es zeigt die vier Buchstaben F, die den Turner-Wahlspruch "Frisch, fromm, fröhlich, frei" aufgreifen und symbolisiert das Logo des Deutschen Turner-Bunds (DTB). Das imposante Werk besteht aus Quadrat-Stahlprofilen, wobei jeder Buchstabe 1 mal 1 Meter groß ist. Das Objekt ist sozusagen das Herzstück inmitten von mehreren Stelen, an denen über frühere Turnfeste in Wort und Bild informiert wird.

Zu dem nicht alltäglichen Auftrag kam Willy Laible über eine Bekannte, die im Organisationsteam des weltweit größten Wettkampf- und Breitensport-Events arbeitet. Dort wurde noch ein passender Blickfang für den Stelenwald gesucht - und auch Laible nach Ideen gefragt. Der Iffezheimer machte sich viele Gedanken, zeichnete Skizzen, verwarf diese wieder, plante neu. Klar war ihm von Anfang an nur eines: "Das Teil muss rostig sein."

Der studierte Bauingenieur und gelernte Beton-Stahlbauer mag diesen Effekt auf Kunstobjekten, der sich beispielsweise durch eine Behandlung mit Salzsäure und Wasser oder Zitronensäure erzielen lasse. In seiner Werkstatt im Hobby-Keller arbeitet er am liebsten mit Metall und Holz. So hat er unter anderem schon eine imposante "Iffezheimer Kugel mit Innenleben" geschaffen, die aus rund 200 zusammengeschweißten Hufeisen besteht. Pfiffige Ideen kommen ihm immer wieder in den Sinn, davon konnten sich auch bereits zahlreiche Interessierte am "Tag des offenen Gartentörchens" überzeugen, der bereits dreimal mit weiteren Künstlern aus der Region im "Kreativ-Para-dies und -das" in Iffezheim stattfand, wie Laible sein Refugium im heimischen Garten nennt.

Er habe viel Zeit investiert, aber die Arbeit und die Organisation hätten viel Spaß gemacht, betont der Iffezheimer mit Blick auf seinen Beitrag zum Deutschen Turnfest. Und es hat sich gelohnt. Die fertigen Pläne gefielen ganz offensichtlich den Zuständigen beim DTB.

Da es dem Iffezheimer Ortsbaumeister zeitlich nicht möglich war, ein solch großes Werk innerhalb von wenigen Wochen neben seinem Hauptberuf herzustellen und der Transport nach Berlin zudem sehr aufwendig und teuer gewesen wäre, suchte Laible eine Schlosserei in der Hauptstadt, die exakt nach seinen Anweisungen und Vorgaben das Kunstobjekt fertigte. Selbst gewerkelt hat er gleichwohl zu Hause, wenn auch in deutlich kleineren Dimensionen: So ist ein "kleiner Bruder" des riesigen Kunstobjekts entstanden, originalgetreu gebaut im Maßstab 1:10.

Am Montag wurde das große Kunstwerk vor dem modernsten Kreuzungsbahnhof Europas aufgestellt, der als architektonisches Vorzeigeobjekt gilt - und der Iffezheimer war in Berlin dabei. "Es war ein tolles Gefühl", berichtet Willy Laible, der sich natürlich auf einem kleinen Schild am großen Werk verewigt hat: Idee und Gestaltung Willy Laible, Iffezheim, ist dort zu lesen. Und zusätzlich gibt es noch zwei QR-Codes: "Falls Sie mehr erfahren möchten", so die freundliche Aufforderung an die Besucher, sich über das Deutsche Turnfest zu informieren und - über das "Kreativ-Para-dies und -das" in Iffezheim.

Nach Laibles Informationen soll das Kunstobjekt nach dem Turnfest aller Voraussicht nach einen festen Platz vor dem Domizil des DTB in Frankfurt erhalten. Und der "kleine Bruder" werde als "Wanderstele" weitergereicht und daher auch beim nächsten Deutschen Turnfest 2021 in Leipzig dabei sein.