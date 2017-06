"Hohes Kriminalitätsniveau"

Rastatt - Die Zahl der Straftaten in Rastatt ist im Jahr 2016 nach einem Rückgang im Vorjahr wieder angestiegen. 3847 hat die Polizei registriert, 238 mehr als 2015. Damit hebt sich die Barockstadt negativ vom Trend ab: Insgesamt nämlich ist die Kriminalität in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen.

Woran das liegt, sei nicht ohne weiteres erklärbar, wie der neue Revierleiter Heiko Baumgärtner sagte, der die Statistik gestern zunächst in einem Pressegespräch und am Abend dann im Gemeinderat präsentierte. Festzustellen ist: Als "heile Welt" gilt die Barockstadt nicht, das Kriminalitätsniveau wird als "hoch" bezeichnet - die Belastungskennzahlen, mit Baden-Baden vergleichbar, waren im Bereich des Präsidiums nur in Offenburg und Kehl höher (das aber deutlich). Im Zehnjahresvergleich ist 2016 für Rastatt dennoch kein Ausreißer. Es gab zwar schon bessere Jahre (2010 wurden 3449 Straftaten registriert), aber auch schon schlechtere (2007 etwa, da waren es 4171).

Sorge bereitet unter anderem der Anstieg der Gewaltkriminalität, die mit 152 Fällen einen Zehnjahreshöchststand erreicht hat. "Ein Problembereich", so Baumgärtner. Gefährliche und schwere Körperverletzungen spielten dabei eine wesentliche Rolle. Raub, vorwiegend in Gaststätten und Geschäften, der Vorfall am 23. Dezember in der Schloss-Galerie mit allein fünf Delikten (siehe "Im Blickpunkt"), aber auch häusliche Gewalt, also Beziehungstaten, schlagen sich dabei nieder. Auffällig waren zudem neun Körperverletzungsdelikte innerhalb der 2016 noch bestehenden Flüchtlingsunterkunft in der Plittersdorfer Straße (Hochhaus).

Auf den Straßen indes spiegelt sich der Anstieg dieser Straftaten kaum wider: Trotz leichten Anstiegs der sogenannten Straßenkriminalität - alles, was auf Wegen, Plätzen, Straßen passiert -, befindet man sich mit 753 Fällen weiter im Mittelwert der letzten Jahre. 2007 bis 2012 hatte man höhere Zahlen zu beklagen. Unsicherer geworden ist Rastatt demnach also zumindest nicht.

Was die Diebstahlskriminalität anbelangt (leichter Anstieg von 1377 auf 1413 Fälle), lag Rastatt 2016 noch unter dem Mittelwert. Anders sieht es bei den Wohnungseinbrüchen aus: 91 registrierte die Polizei, ein Höchststand. Hier wiederum zeige sich der landesweite Trend. Da, so Baumgärtner, sei Rastatt nicht auffälliger als andere Städte, Probleme bereiteten in dem Bereich reisende Gruppierungen. Neben der Innenstadt - dort liegt traditionell der Schwerpunkt des kriminellen Geschehens in durchweg fast allen Deliktbereichen - fällt eine Einbruchsserie im Dörfel auf: Zehnmal wurde dort in ein Seniorenheim eingebrochen. Eine Person wurde zwar ermittelt, das Verfahren dann aber wegen nicht hinreichenden Verdachts eingestellt.

Insgesamt hat die Polizei in Rastatt im vergangenen Jahr 2025 Tatverdächtige ermittelt; darunter waren 1097 Deutsche und 928 Nichtdeutsche (45,8 Prozent), eine deutliche Steigerung. Aufgeführt sind dabei auch Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen, die Deutsche nicht verüben können. Bereinigt man die Zahl der 268 tatverdächtigen Asylbewerber um diese Delikte, bleiben 217 (gegenüber 124 im Vorjahr).

Verstärkte Präsenz angekündigt

Ermittlungserfolge, die sich auch in der Folge auszahlten, verzeichnete das Polizeirevier in Rastatt unter anderem bei der Rauschgiftkriminalität, wo man nach Festnahmen der Dealer die Fallzahlen senken konnte.

Insgesamt wurden 62,3 Prozent aller registrierten Straftaten in Rastatt aufgeklärt -, eine hohe Quote, lobte Baumgärtner. Auch darunter: Neun Vandalismusfälle am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium und einer an der Karlschule, die man vier Tatverdächtigen im Alter von 13 bis 15 Jahren zuordnen könne. Am Angstraum Bahnhof, "statistisch gesehen nicht so auffällig", lag man 2016 mit 103 Straftaten derweil weiter unter dem Mittelwert der vergangenen Jahre.

Angesichts der Lage will die Polizei ihre Bemühungen in Sachen Prävention und Kontrolldruck verschärfen, kündigte Baumgärtner an. Als Schwerpunkte wurden Wohnungseinbruchdiebstahl, Straßenkriminalität/Aggressionsdelikte und Rauschgiftkriminalität genannt. Ziel: Die Fallzahlen senken. "Man wird in Rastatt verstärkt Polizei wahrnehmen können", kündigte der Revierleiter entsprechende Aktionen unter Mithilfe der Bereitschaftspolizei für einige Wochen ab Mitte Juni an. Allein schon durch Kontrollen, die die Leute aus der Anonymität holen, verspricht man sich mittel- und langfristig Verbesserungen.

Durch die relativ hohe Zahl an Pensionierungen, die bei der Polizei anstehen, wird die Arbeit sicher nicht leichter. Bis 2020, so schätzt man, werde es dauern, bis durch Neueinstellungen die Personalstärke wieder ausgeglichen werden kann. Bis dahin werde man dies im Revier Rastatt konzeptionell und organisatorisch auffangen.