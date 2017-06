Lieber einmal zu oft 110 wählen

Rastatt - Nicht nur bei den Rastatter Bürgern weckt das Thema Vandalismus Emotionen, sondern auch im Rathaus. Zumindest diskutierten Gemeinderat und Rathausspitze am Donnerstagabend leidenschaftlich über das von der Stadtverwaltung vorgelegte Konzept zur Eindämmung des schädlichen Treibens (wir berichteten). Die CDU-Fraktion hatte zuvor weitergehende Vorschläge eingebracht.

Dass der Vandalismus in Rastatt nicht nur gefühlt gestiegen ist, bestätigen die Zahlen von Christian Junger, dem Leiter des Kundenbereichs Ordnungsangelegenheiten: Die Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum haben sich demnach von 13 im Jahr 2015 auf 26 im Folgejahr verdoppelt. Und in den ersten vier Monaten 2017 gab es allein schon 16 registrierte Fälle. Genugtuung bereitete den Räten aber, dass die Polizei vier Jungs zwischen 13 und 15 Jahren geschnappt hat, die neun Sachbeschädigungen am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium und drei an der Karlschule auf dem Kerbholz haben, wie Revierleiter Heiko Baumgärtner stolz verkündete.

Der CDU-Fraktion gingen die von Stadtverwaltung und Polizei in einem gemeinsamen Konzept erarbeiteten Maßnahmen indes nicht weit genug. Fraktionssprecherin Brigitta Lenhard bat die Verwaltung um Prüfung mehrerer Vorschläge: Die "seit geraumer Zeit mit Waffenprüfungen beschäftigten Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts" könnten im Sommer zur Eindämmung von Vandalismus eingesetzt werden. Möglicherweise sei auch ein privater Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Polizei sinnvoll. Schwellen oder Blitzanlagen könnten Raser in der Innenstadt abschrecken. Auch um die Prüfung eines partiellen Alkoholverbots baten die Christdemokraten.

Letzteres ist laut Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch schwer möglich, weil die gesetzlichen Grundlagen in Baden-Württemberg dafür noch nicht vorliegen. Laut Bürgermeister Arne Pfirrmann handelt es sich um einen langgehegten Wunsch der Kommunen, dass diese Grundlagen geschaffen werden.

Einzelne Stadträte berichteten in der Sitzung von einschlägigen Erfahrungen. Gudrun Eisenhauer (Grüne) gab zu bedenken, dass nicht jeder Bürger die Zivilcourage habe, größeren Ansammlungen von Jugendlichen wie bei der Pagodenburg gegenüberzutreten. Hotelier Karl-Ludwig Hauns (Freie Wähler) klagte auch im Namen seiner Kollegen über das auftrumpfende und lärmende nächtliche Verhalten mancher Autofahrer in den Straßen der Rastatter Innenstadt, das sogenannte "Posen".

"Ganz grundsätzlich" warnte OB Hans Jürgen Pütsch die Stadträte davor, polizeiliche Aufgaben des Staates als Kommune selbst übernehmen zu wollen: "Wer dieses Feld aufmacht, macht es nicht mehr so leicht zu". Ein leidenschaftliches Statement von Simone Walker (FuR) für mehr Sicherheit interpretierte Pütsch als Forderung nach einer Überwachung rund um die Uhr. Er rechne mit zehn bis 15 Vollzeitstellen: "Ich bin gespannt, was Sie sagen, wenn Sie die Kosten sehen." Franz-Josef Klagmann plädierte für nächtliche Tempomessungen in der Innenstadt: "Das würde sich schnell herumsprechen."

Polizeirevierleiter Baumgärtner äußerte sich auf Nachfrage kritisch zu privaten Sicherheitsdiensten wie zum Beispiel im Schlosspark. Das Problem könne sich dann einfach in einen anderen Bereich mit weniger Überwachung verlagern, etwa ins Hasenwäldchen. Den Bürgern riet er, die Polizei lieber zu oft als einmal zu wenig zu rufen. Christian Junger bat darum, im Fall von "posenden" Autofahrern Kennzeichen, Datum und Uhrzeit zu notieren und der Stadtverwaltung eine E-Mail zu schicken: ordnungsangelegenheiten @rastatt.de