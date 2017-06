Dünnweber jetzt Ehrenvorsitzender des SV 08 Von Hans-Peter Hegmann Kuppenheim - Mit einer neuen und erweiterten Verwaltungsmannschaft wird der SV 08 Kuppenheim in die nächsten beiden Vereinsjahre starten. Nach 22 Jahren an der Spitze des Vereins hatte Dr. Hans-Werner Dünnweber zuvor bereits angekündigt, dass es seine letzte Amtsperiode war. Er sprach in seinem Rückblick über eine "turbulente Saison mit einigen kritischen Momenten bei der ersten Mannschaft" - und dass er bis zum letzten Spiel gezittert habe. Für das letztendlich nur mit Erfolgen bei allen Mannschaften ausgegangene Jahr sprach er allen Trainern einen großen Dank aus. Die erste Mannschaft wird auch in der nächsten Runde mit ihrem Trainer Matthias Frieböse wieder in der Verbandsliga antreten. Besonders die Serie der zweiten Mannschaft (U23) unter ihrem Trainer Raphael Oremek werde in die Geschichte das Vereins eingehen. Die Mannschaft ist in bisher 29 Spielen ungeschlagen und Dünnweber ist zuversichtlich, dass sie auch ihr letztes Spiel gewinnen wird. Auch im Jugendbereich gab es einige großartige Erfolge. Der Umbau des Tennenplatzes zum Kunstrasenplatz am Cuppamare habe inzwischen unter großer Beteiligung auch der Aktiven begonnen. Der Leiter Sportbetrieb Almir Karamehmedovic erläuterte in seinem Rückblick neben den bereits erwähnten Erfolgen noch einmal die schwierige Situation der Entlassung von Trainer Viktor Göhrig. Er stellte dar, dass es nicht einfach gefallen, aber nach dem damaligen Situationsbild der Mannschaft nicht zu vermeiden gewesen sei. Der bisherige Leiter der Jugendabteilung, Heinz Brink, stellte fest, dass alle Jugendmannschaften ihre Ziele erreicht hätten. Er habe in der Jugendversammlung bereits seinen Stab an Jochen Mörmann übergeben, stehe jedoch als dessen Stellvertreter weiter zur Verfügung. Der Hauptkassierer Thomas Raub konnte "nach viel Kritik im letzten Jahr", wieder einen Überschuss von 10600 Euro bekannt geben. Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Michael Hager rückt vom Posten des zweiten Vorsitzenden an die Stelle des ersten. Sein Nachfolger wird Klaus Strickfaden. Sportdirektor ist ab sofort Almir Karamehmedovic. Seinen alten Posten als sportlicher Leiter übernimmt Peter Schneider. Hauptkassierer bleibt Thomas Raub. Die Kasse prüfen wie bisher Rudolf Jörger und Werner Walz. Die bisherigen Beisitzer Dirk Gerstner, Reinhard Jung, Bruno Kiefer sowie Josef Stephan wurden wieder gewählt und um Ralf Starkenborg, Michel Glavnic, Toni Agnello und Giardini Rosario ergänzt. Zum neuen Ehrenvorsitzenden wurde unter großem Beifall Hans-Werner Dünnweber ernannt. Mit vielen Erinnerungen an die aktiven Zeiten der langjährigen Mitglieder fanden die Ehrungen statt. Für 25 Jahre erhielten die silberne Ehrennadel Ernst-Dieter Stahlberger, Joachim Seeger, Klaus Wentzler, Karsten Hafner und Bernd Karcher. Mit der goldenen Ehrennadel für 40 Vereinsjahre wurden Heinz Adler, Werner Reiter, Heribert Urban, Klaus Kastner und Wolfgang Nestler ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Bereits 50 Jahre im SV 08 sind Günter Leger und Karl Friedrich Kastner. Bereits 65 Jahre halten German Hertweck, Theo Kastner, Erich Walz und Günther König die Treue. Spitzenreiter war German Walz, der seit 70 Jahren im SV 08 ist.

