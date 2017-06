Stadt trennt sich von Architekturbüro

(sl) - Die Stadt Rastatt und das Architekturbüro Lieb+Lieb aus Freudenstadt beenden ihre Zusammenarbeit beim Neubau der Technischen Betriebe in der Plittersdorfer Straße. In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend informierte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch das Gremium über die Auflösung des Vertrags, die in beiderseitigem Einvernehmen der Vertragspartner erfolgt. Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit sind einer Pressemitteilung der Stadt zufolge vor allem Probleme bei der Projektkoordination, die zu zeitlichen Verzögerungen führten und sich trotz beiderseitiger Klärungsversuche nicht beheben ließen.

Lieb+Lieb war als erster Preisträger aus einem Planungswettbewerb zur "baulichen Neustrukturierung der Technischen Betriebe" hervorgegangen, den die Stadt Rastatt 2014 ausgelobt hatte (wir berichteten). Auf der Grundlage der prämierten Entwürfe hatte der Gemeinderat das Architekturbüro im Januar 2015 zunächst mit den Planungsleistungen rund um den Neubau des Sozialgebäudes der Technischen Betriebe beauftragt. Weitere Beauftragungen gab es zum Werkstattgebäude, zu den Verkehrsanlagen, zur Soleanlage (für den Winterdienst) und zu den Nebenanlagen. Ein Teil der Arbeiten wurde laut Stadt inzwischen erbracht.

Schon im Dezember 2016 wurden Verzögerungen bei dem seinerzeit auf mehr als 15 Millionen Euro bezifferten Vorhaben bekannt. Erstens war ein neues Entwässerungskonzept nötig geworden, weil die Entwässerung der neuen Anlage nicht über die bestehende Grundleitung möglich gewesen sei, wie es damals hieß. Schon damit wurde ein separates Büro beauftragt. Auch der geplante Baubeginn für das Sozialgebäude in diesem Frühjahr 2017 konnte nicht eingehalten werden. Als Grund gab die Stadtverwaltung seinerzeit an: Das beauftragte Architekturbüro habe "aus innerbetrieblichen Gründen" Projektleitung und Planungsteam im September komplett umstellen müssen.

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen OB Pütsch, dem Architekturbüro Lieb+Lieb und der Hochbauverwaltung, das im Mai im Rathaus stattfand, verständigte man sich nun einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, wie das Rathaus gestern informierte.

Verwaltungsintern abgestimmt wird laut städtischer Pressestelle derzeit, wie eine vergaberechtlich angemessene Folgebeauftragung von Architektenleistungen aussehen könnte. Noch vor der Sommerpause soll dem Gemeinderat ein entsprechender Vorschlag unterbreitet werden. Thema bei der Sitzung werden auch die zeitlichen Verzögerungen und die Mehrkosten sein, die sich beim Projekt eingestellt haben; beides könne derzeit noch nicht konkretisiert werden.

Gleichwohl hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend bei sechs Enthaltungen mehrheitlich Aufträge für eine Gesamtsumme von rund 870000 Euro vergeben. Der Auftrag für die Roharbeiten ging an die Rendler Bau GmbH aus Offenburg. Die Holzarbeiten soll die badische Holzbau GmbH übernehmen. Den Auftrag für die Sole- und Silotechnik wird an die Kunststoffverarbeitung Reich GmbH in Pürgen vergeben. Den Auftrag für die Elektroarbeiten erhält die Firma Elektro Klaus-Dieter Ofzky in Freudenstadt.

Noch bevor die Presse am Donnerstagabend den Saal verlassen musste, hatte Stadtrat Joachim Fischer (SPD) erneut das Projekt an diesem Standort infrage gestellt. OB Pütsch warnte indes davor. Der Standort sei etabliert, die Auftragsvergabe sei überfällig.