Rastatt - Der Veranstaltungsort hatte Symbolcharakter: In der neuen Rohbauhalle 2.1, wo bald Fahrzeuge der neuen Generation Einzug halten, hat Daimler gestern das 25-jährige Bestehen des Mercedes-Benz-Werks Rastatt gefeiert (siehe auch Titelseite und Wirtschaft). Die Botschaft ist klar: Man blickt nicht nur auf ein Vierteljahrhundert Erfolgsgeschichte, sondern macht sich fit für die Zukunft. Erneut steht eine Werkserweiterung auf der Agenda. "Auf die nächsten 25 Jahre" hieß es am Ende einer perfekt inszenierten Jubelfeier vor 400 Gästen aus Industrie, Politik und Teilen der Belegschaft.

Mit Superlativen musste man ja wahrlich nicht sparen: Vom "kleinen Bruder" Sindelfingens zum Lead-Werk für die Kompaktfahrzeugproduktion an bald fünf Standorten wurde der Bogen gespannt, hin zu den neuen Elektrofahrzeugen, die im kommenden Jahr in Rastatt in Serie gehen. "Das Werk hat den Blinker gesetzt, um den großen Bruder Sindelfingen zu überholen, was die Stückzahlen angeht - unglaublich", stellte Markus Schäfer fest, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz-Cars. Und vom Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche gab's ein "Triple-A-Rating" für den Standort.

Damit immer wieder einhergehend: Ein Loblied auf die Belegschaft, auf den "Rastatt-Spirit" (Werkleiter Thomas Geier), der die Autofabrik präge. Der Elchtest, der vor 20 Jahren die damals neue A-Klasse ins Wanken brachte, und das Zusammenstehen danach, mit dem man die Krise meisterte und das Fahrzeug besser machte, hat sie wohl mehr zusammengeschweißt als alles andere. "Herzblut, Leidenschaft, unbedingter Siegeswille": So charakterisierte Geier seine rund 6500 Mitarbeiter starke Mannschaft, auf die laut Betriebsratsvorsitzendem Ullrich Zinnert immer Verlass sei.

Nun soll erneut Aufbruchstimmung heraufbeschworen werden, eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat hat den Weg freigemacht für die Elektromobilität und Erweiterung der Modellpalette (wir berichteten). "Das Werk muss wachsen", ist eine Konsequenz daraus, so Daimler-Chef Zetsche, der mit dem Elektro-Showcar Concept A Sedan vors Publikum fuhr. Aktuell sei man "in guten Gesprächen mit der Stadt, um den Standort weiterzuentwickeln". Dafür sei aber auch eine Verbesserung der Verkehrssituation erforderlich, bat Zetsche hier "dringend" um Unterstützung durch die Politik. Ein Thema, das OB Hans Jürgen Pütsch gerne aufnahm: Bei den verkehrlichen Problemen, die sich auftun, sei man noch zu langsam unterwegs, forderte er ebenso dringend den Ausbau des Autobahnanschlusses Rastatt-Nord sowie eine großräumige Umfahrung Rastatts - die man schaffen könne, wenn man die Querspange südlich des Münchfelds baut und zum Werk weiterführt. "Dann hätten wir das, was schon vor 20 Jahren angedacht war." Schließlich geht es auch ihm darum, Rahmenbedingungen für das Werk zu schaffen, das für Rastatt immense Bedeutung hat. Mehr als die Hälfte der 40 Millionen Euro Gewerbesteuer, die die Stadt einnimmt, komme vom größten Arbeitgeber der Region.

Auch kulturell strahlt der Stern durch vielfältige Veranstaltungen über die Stadt hinaus: Das nächste Mal am 2. und 3. September anlässlich des Jubiläums bei der A-Rock-Night mit Marc Forster und den Söhnen Mannheims (lange ausverkauft) sowie der A-Comedy-Night mit Bülent Ceylan (noch Karten erhältlich). Gestern entfaltete sich, moderiert von Nicole Köster und eingeleitet von der Werksband, ein Festakt, der durch bewegte Bilder, Statements von Mitarbeitern und Menschen auf der Straße, einer Ausstellung aller bisher in Rastatt produzierten Fahrzeugmodellen sowie einer Werksgeschichte als Holografie-Show auch emotional ansprach. Eben ganz im "Rastatt-Spirit".