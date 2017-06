Plittersdorfer lieben den "Böhmischen Traum"

Rastatt - Nun ist es kein Geheimnis mehr: Die Plittersdorfer lieben Blasmusik, ihren Musikverein "Harmonie" und beschwingte Polkas. Am Sonntagabend kürten sie den "Böhmischen Traum" zum Plittersdorfer Superhit.

Der Plittersdorfer Musikverein feiert in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag und hat sich zum Jubiläumsfest, das drei Tage lang über Pfingsten auf dem Festplatz im Niedersand gefeiert wurde, etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Plittersdorf sucht den Superhit" wurde die ganze Dorfgemeinschaft im Ried eingebunden. Bereits vor drei Wochen erhielten rund 700 Haushalte in Plittersdorf einen Stimmzettel, auf dem sie aus einer Vielfalt an Musiktiteln - querbeet durch Marsch, Polka, Volksmusik, Schlager, Filmmelodien, Rock und Pop - fünf Lieblingslieder ankreuzen durften. Sämtliche auf dem Blatt ausgewiesenen Musikstücke hatte das aus 50 Musikerinnen und Musikern bestehende Orchester des Musikvereins Plittersdorf im Laufe der vergangenen Jahre in einem Konzert gespielt.

"Wir haben rund 100 Stimmzettel zurückerhalten; mit einem solchen Rücklauf hatten wir nicht gerechnet", freute sich Vorsitzender Martin Müller. Alle 100 Einsender kamen in eine große Lostrommel und hatten am Sonntagabend sogar noch die Chance auf einen Gewinn. Als Glücksfee agierte das "Musikerküken" im Orchester, Saxofonistin Jenny Greiser.

"Sie haben gewählt, wir spielen ihre Superhits", verkündete Saxofonist Moritz Boos, der sich am Sonntagabend zusätzlich als charmanter Moderator erwies. Unter der Leitung von Dirigent Norbert Fritz spielte das Orchester das "Badner Lied", das auf den zehnten Platz gekommen war. Es folgten ein Udo-Jürgens-Medley mit starken Trompetenfanfaren, der Klassiker "Madre del Sur", ein von Eva Fritz gesungener Hitmix mit Liedern von Andrea Berg, die stets gute Laune verbreitende "Schwarzwaldmarie", gesungen von Ralf Götz und Christian Stolz, der Schlager "Mein Herz, es brennt" von Beatrice Egli, Roland Kaisers Ohrwurm "Warum hast du nicht nein gesagt", ein Medley mit den schönsten Liedern von Helene Fischer auf Platz drei und auf Platz zwei ein Medley mit Abba-Songs, die einmal mehr Spielfreude, musikalisches Können und Satzgenauigkeit der Plittersdorfer Musikanten harmonisch miteinander verbanden. Krönender Abschluss war die "Hymne der Blasmusik", der "Böhmische Traum", den Tiemen Glatt auf seine ganz besondere Art dirigierte und die mehr als 300 Besucher am Ende von den Bänken hob.

Bereits am Samstagabend konnte sich der Musikverein Plittersdorf bei der "7. Rieder Havana-Club-Party" mit der Band "After 8" über einen guten Besuch und Stimmung bis in die Nacht hinein freuen. Alle Hände voll zu tun hatten die unzähligen fleißigen Helferinnen und Helfer am Sonntag, als bereits zum Frühschoppen das Festzelt gut besucht war und die "Altrheinmusikanten" aufspielten. Am Nachmittag unterhielten der Musikverein Wintersdorf und die Harmonie aus dem elsässischen Münchhausen.

Ein Stelldichein der Blasmusik mit einem bunten Strauß an Liedern von klassischen Stücken bis hin zu den neuesten Popsongs gaben sich am Pfingstmontag im Niedersand der Musikverein Ötigheim, die Jugendkapelle des Musikvereins Plittersdorf unter Leitung von Stefan Hirn, der Musikverein Bietigheim, die Schlossbergmusikanten aus Gernsbach und zum Schluss die Stadtkapelle Rastatt.

Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr des Musikvereins Plittersdorf sind am 15. Oktober das Bezirkskonzert in der Altrheinhalle mit den Musikvereinen Plittersdorf, Ottersdorf und dem Bezirksjugendorchester sowie am 10. Dezember das Adventskonzert in der Pfarrkirche Plittersdorf.