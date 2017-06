Großer Tag für kleine Vierbeiner

Bürgerinitiative: Planung aufgeben Baden-Baden (hol) - Die Bürgerinitiative (BI) Windkraftfreies Grobbachtal (Foto: BI) fordert, dass die Region komplett aus der Windkraft-Planung aussteigt. Das haben Mitglieder der BI in einem Brief deutlich gemacht, den sie an viele Verwaltungschefs in der Region verschickt haben. » Weitersagen (hol) - Die Bürgerinitiative (BI) Windkraftfreies Grobbachtal (Foto: BI) fordert, dass die Region komplett aus der Windkraft-Planung aussteigt. Das haben Mitglieder der BI in einem Brief deutlich gemacht, den sie an viele Verwaltungschefs in der Region verschickt haben. » - Mehr