Reit- und Springturnier: Ausrichter begrüßen rund 500 Sportler

Ötigheim - Das traditionell an Pfingsten ausgetragene Reit- und Springturnier in Ötigheim ist das größte Turnier seiner Art in Mittelbaden, hat es doch als Einziges Prüfungen der schweren Klasse S im Programm. An allen drei Turniertagen stand ein Springen der höchsten Kategorie auf dem Plan. Insgesamt gingen bei der 46. Auflage der Veranstaltung rund 500 Reiter und Pferde an den Start. "Wir können uns insgesamt über mehr als 1300 Startmeldungen freuen", berichtete der sportliche Leiter des Turniers, Marc Kölmel.

Auch dieses Mal konnte sich der Reitverein wieder über Starter aus ganz Baden-Württemberg, aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Ausland freuen. So stellten sich auch Reiter und Pferde aus Frankreich, der Schweiz, Österreich und Rumänien den verschiedenen Prüfungen. Die jüngsten Starter waren gerade einmal im Grundschulalter.

Höhepunkt des Turniers war am Sonntag die Springprüfung der Klasse S um den Ehrenpreis der Gemeinde Ötigheim, die Ferdinand Hurrle (RC Baden-Baden) fehlerfrei in 61.19 Sekunden mit "Cosmic Girl" vor den ebenfalls ohne Strafpunkte durchkommenden Markus Dreher (TSG Breisgau) mit "Dorentina" in 61.63 Sekunden und Ralf Hönig (RC Baden-Baden) mit "Felicitas" in 63.41 Sekunden gewann. In der Punktespringprüfung der Klasse S um den Geld- und Ehrenpreis der Brauerei Franz gewann Carsten Kurz (Markgräfler RV Buggingen) mit "Couleur Cornaline" vor Armin Engelhardt (RSG Riedwiese Fischbach) mit "Cnödl Deluxe" und Patrick Kühn (TSG Durmersheim Hardt) mit "Belantos". Die einzelnen Springen waren mit bis zu 2000 Euro dotiert.

Erfolgreich waren am Wochenende zahlreiche Sportler aus der Region. Ralf Hönig (RC Baden-Baden) gewann die Springprüfung der Klasse L mit seinem Pferd "Valerie S" und belegte in der Springprüfung der Klasse L mit Wertung RRM mit "Little Lennox" Platz drei und mit "Valerie S" Platz sechs. Verena Weißinger (RC Baden-Baden) gewann die Springprüfung der Klasse A mit Wertung RRM fehlerfrei mit ihrem Pferd "Carlotta Keks", während Alisha Schneider (Reitsportgemeinschaft Kuppenheim) die Stilreitprüfung der Klasse A mit Wertung RRM für sich entscheiden konnte.

Einen Heimsieg gab es in der Springpferdeprüfung der Klasse A für Michael Kühn vom RV Ötigheim mit seinem Pferd "Ciara 91". Erfolgreich waren zudem Leoni und Saskia Vogel, Celina Hartwig sowie Alena Granget (alle RFV Durmersheim), die sich den Sieg in der Dressur-WB sowie in der Wertung "Schritt - Trab - Galopp" sichern konnten. Platz eins in der Führzügel-Wertung holte sich Neele Lorenz (RRV St. Georg Iffezheim).

Der gastgebende Reitverein Ötigheim war an allen drei Turniertagen mit rund 100 Helfern im Einsatz. "Viele Mitglieder motivieren die ganze Familie zum Helfen. Sonst wäre eine Veranstaltung dieser Größe nicht zu realisieren", verdeutlichte Marc Kölmel. Bewährt habe sich während des Pfingstturniers die erst vor kurzem abgeschlossene Sanierung des Vorbereitungsplatzes für das Springen und des Prüfungsplatzes für die Dressur. "Von vielen Turnierteilnehmern haben wir eine sehr positive Rückmeldung erhalten", so Kölmel.