Unverwechselbare Charaktere

Ötigheim - Am 1. Juli steht im Telldorf nach gut einjähriger Sanierung die Einweihung der Rathausstraße bevor. Damit einher geht die Enthüllung von sechs Stelen, die seit Dezember nach einer Idee von Sigmund Wild unter den Händen von sechs Ötigheimer Künstlern entstanden.

Neben Brigitte Forcher und Günter Gerstenberg, die das BT bereits vorstellte, gestalteten Manfred Brunner, Volker Kirst, Gaby Koch und Irina Wentz aus Altholz der Region unverwechselbare Charaktere. Dabei sägte man die Buchen- und Eschenstämme nicht etwa passend zurecht, sondern jeder Künstler interpretierte in den natürlichen Wuchs der Hölzer die Gestalt der Figuren. "So funktioniert Kunst", sagte Forcher.

Koch, die seit fünf Jahren in Ötigheim lebt und sich 1974 mit Beginn ihres Lehramtsstudiums der Kunst verschrieb, fand in ihrem Stamm einen "schönen Po". Das Faible der 60-Jährigen ist auf Schmuckkreationen und Textilkunst fokussiert. Volker Kirst, 1944 in Iserlohn geboren und Wahl-Ötigheimer seit zwei Jahren, kreierte den einzigen Mann in der illustren Runde von coolen Typen. Eine Fantasieuniform verpasste der ehemalige Kneipier, Lehrer und Manager in der Modeindustrie, der gern abstrakte und gegenständliche Motive als "spannende Stilüberschneidungen" nutzt, seinem "General".

Wentz lebt in der Barockstadt, ist seit zehn Jahren Teil der Malgruppe der Bürgervereinigung Rastatt-Rheinau. Im Urururgroßvater ihres Mannes fand sie einen waschechten Etjer und sieht sich durch diese Wurzeln dem Telldorf verbunden. Die gebürtige Ukrainerin, Jahrgang 1964, orientierte sich an den deutschen Landesfarben als Designgrundlage für das Kleid ihrer Figur.

Brunner ist der Holzwurm in der Runde. Der 71-Jährige trägt nach eigener Aussage "zum Gesamtbild der Arbeiten bei, indem ich Schleif- und Sägearbeiten verrichte sowie Befestigungen an den Stelen anbringe". Seit fünf Jahren zimmert Brunner Dekoartikel aus Holz. Ob seine Stele männlich oder weiblich ist, "überlasse ich der Fantasie des Betrachters".

Gerstenberg kleidete seine Holzdame in ein frischbuntes, abstraktes Sommerkleid.

Forcher begab sich in die Welt der Androgynität, schuf eine Stele, die beide Geschlechter repräsentiert.

Alle Kreativen des Bürgerprojekts sind Mitglieder des im vorigen Jahr neu ins Leben gerufenen Ötigheimer Künstlerkreises und sprühen vor Einfallsreichtum.

Drahtgeflecht wird zu Netzstrümpfen, Suppenlöffel dienen als Ohrringe, und die Deckel alter Kaffeekannen eignen sich laut Sigmund Wild "sehr gut als Brüste". Nach ihrer Fertigstellung müssen sich die hölzernen Zeitgenossen trennen. In zwei Dreiergruppen zieren sie bald die Rathausstraße sowie den Rathausvorplatz.

Tiefere Einblicke in sein Schaffen gibt der Ötigheimer Künstlerkreis im Rahmen einer Gemälde- und Skulpturenausstellung im Gemeindehaus "Alte Schule". Auch diese wird am 1. Juli eröffnet. Neben der Betrachtung der Exponate lässt sich dabei die neue Barrierefreiheit des Gebäudes entdecken.