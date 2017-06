Beliebtes Bewährtes, spannendes Neues Rastatt (red) - Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Rastatt bietet vom 28. Juli bis zum 10. September in Kooperation mit Rastatter Vereinen, Privatpersonen, Einrichtungen und Institutionen wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Bei insgesamt 112 anmeldepflichtigen Veranstaltungen stehen mehr als 1800 Plätze zur Verfügung. Ab sofort und bis einschließlich Mittwoch, 28. Juni, können sich Rastatter Kinder und Jugendliche online anmelden und am Losverfahren für die begehrten Ferienprogrammplätze teilnehmen unter www.rastatt.ferienprogramm-online.de, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Anmeldungen können auch im Jugendtreff (Herrenstraße 28) abgegeben werden. Ab Mittwoch, 12. Juli, werden Anmeldungen von auswärtigen Kindern und Jugendlichen angenommen. Sport und Bewegung, Ausflüge und Abenteuer in der Natur, kreative Arbeit, Kunst und Handwerk - im umfangreichen Sommerferienangebot gibt es für Kinder und Jugendliche beliebtes Bewährtes und spannendes Neues. Auch Kinder mit Handicap haben eine große Auswahl, denn im Programm sind viele inklusive Angebote. Sie sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Die einzelnen Aktionen und alle Infos zum Anmeldeverfahren sind im Ferienprogrammheft beschrieben. Es ist im Internet abrufbar (www.jugend.rastatt.de), liegt aber auch aus im Jugendtreff (Herrenstraße 28), in der Stadtbibliothek (Herrenstraße 24), in der Musikschule (Herrenstraße 26), im Bürgerbüro (Herrenstraße 15), in der Gemeinwesenarbeit Rheinau-Nord (Rheinauer Ring 160), in der Gemeinwesenarbeit West (Leopoldring 2c), im Stadtteilbüro "Dörfel" (Ritterstraße 26), im Stadtteiltreff Bahnhof/Industrie (Rauentaler Straße 8b) sowie in den Ortsverwaltungen. Weitere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren gibt es im Programmheft oder bei den Mitarbeitern im Jugendtreff Rastatt unter (072 22) 9729120 oder per E-Mail an jugendtreff@rastatt.de.

