Kampfmittelsondierung in der Kaiserstraße

Baden-Baden

Feuerwehr rettet "Florentine" Baden-Baden (red) - Die Feuerwehr hat am Pfingstmontag im Baden-Badener Stadtteil Oos einen Storch gerettet. Das Jungtier hatte sich im Nest verfangen und hing mit dem Kopf nach unten in der Luft . Nach der Rettung erhielt der Vogel den Namen "Florentine" (Foto: Wagner).