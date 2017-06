Volksschauspiele: Schon 73 000 Karten verkauft

Ötigheim - Bei den Volksschauspielen in Ötigheim kann sich Geschäftsstellenleiter Marc Moll die Hände reiben: Schon anderthalb Wochen, bevor auf Deutschlands größter Freilichtbühne die Saison offiziell beginnt, sind 73000 Theaterkarten verkauft. Allein 31000 Tickets sind bereits für das Hauptstück zum Reformationsjubiläum "Luther" über den Tresen gegangen. Das neue Kinderstück "Dschungelbuch" ist sogar komplett ausverkauft und soll 2018 wieder aufgenommen werden.

500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag kann man selbst im katholischen Ötigheim dem Reformator nicht entfliehen. "Die Volksschauspiele verstehen sich in der Tradition ihres Gründers Josef Saier als christliches Theater. Als solches kann uns die Reformation nicht gleichgültig sein", sagt Werner Sachsenmaier, der bis Ende Oktober als geschäftsführender Vorstand des Theatervereins wirkte. Rebekka Stanzel inszeniert das von Autor Felix Mitterer eigens für Ötigheim verfasste Schauspiel als Annäherung an die Person Luther, der sich für jeden, der ihn zu kennen glaubte, ganz neu entdecken lässt. Eine große und vor allem spannende Herausforderung, wie die Regisseurin bekennt. Vorpremiere ist am 17. Juni. Zur eigentlichen Premiere am Sonntag, 18. Juni, werden hohe kirchliche Würdenträger beider Konfessionen erwartet.

"Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare (Premiere: 5. August) ist eigentlich wie geschaffen für die Waldbühne. Trotzdem übten sich die Volksschauspiele 17 Jahre in Abstinenz, um nun mit einer erfrischenden Neuinszenierung unter der Regie von Thomas Höhne aufzuwarten, in der Puck auf verwirrende Weise von gleich drei Mädchen zugleich verkörpert wird und Theseus in einem Militärjeep heranbraust. 10000 Theaterfreunde haben sich schon eine Karte gesichert. Alle 14000 Tickets für "Dschungelbuch - das Musical" sind bereits vergriffen. Die Volksschauspiele versprechen einen bunten Theaterspaß für die ganze Familie. Regisseur Fritz Müller bringt jede Menge Erfahrung mit. Und die Kostümschneider um Sibylla Schulz konnten bei den Urwaldtieren natürlich aus dem Vollen schöpfen. Kinderchor und Ballett werden tolle Auftritte als Dschungelwesen haben. Musikalisch geht das Stück andere Wege, abseits der von Disney eingeschlagenen Pfade. Premiere ist am 8. Juli.

Wer zusammen mit den Volksschauspielen eine musikalische Reise in sonnige Gefilde antreten möchte, sollte schnell buchen. 90 Prozent der Karten für die Festlichen Konzerte unter dem Motto "Rosen aus dem Süden" am 21. und 22. Juli haben schon einen Abnehmer gefunden. Ulrich Wagner, musikalischer Leiter der Freilichtbühne, verspricht einige Kostproben aus der Operette "Der Vogelhändler", ein Vorgeschmack auf das Hauptstück der Saison 2018. Außerdem allerhand Südliches aus Italien, Spanien und sogar aus dem Orient. Und: eine hohe Dichte an Ohrwürmern. Außerdem wird ein langgehegter Wunsch gerade des Balletts der Volksschauspiele erfüllt: der Boléro von Maurice Ravel.

Ein Reigen von Gastspielen ergänzt den Theatersommer: "The Queen Night" feiert am 8. August die britischen Kultrocker, "One Night for ABBA" bringt am 9. August die Hits des Schwedenquartetts auf die Bühne, ORSO präsentiert sich einmal ganz klassisch mit Verdis "Requiem" am 15. August und tags darauf mit seiner Rock-Symphony-Night Nummer fünf, Hansi Hinterseer und andere Stars der volkstümlichen Musik bevölkern bei der Schlager-Star-Gala am 17. August die Freilichtbühne und Marshall und Alexander feiern an gleich drei Abenden vom 22. bis 24. August 20 Jahre Musik und Emotionen.

Und wem das alles noch nicht genug ist, kann sich die Volksschauspiele jetzt auch auf DVD nach Hause holen: Die Fernsehdoku "Das Wunder von Ötigheim", angereichert mit viel Bonusmaterial, ist ab sofort für 15 Euro zu haben.

www.volksschauspiele.de