Freilichtbühne: Besucher werden befragt Ötigheim (sl) - Die Volksschauspiele Ötigheim interessieren sich für die Meinung ihres Publikums und werden deshalb mit einer Befragung an alle Zuschauer der diesjährigen Freilichttheatersaison herantreten. Das gesammelte Datenmaterial soll Grundlage der Marketingstrategie und der zukünftigen Steuerung der Volksschauspiele sein, wie Stephanie Kuhn und David Kühn vom Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit in einem Pressegespräch angekündigt haben. Die Befragung soll bei allen Vorstellungen stattfinden. Teilnehmen können Theaterfreunde ab 16 Jahren. "Wir möchten erfahren, wohin unsere Zuschauer mit uns wollen", so Kühn. Es gehe um Fragen wie die künftige Stückeauswahl, das Drumherum bei den Vorstellungen, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Gestaltung des Foyers, Verbesserungsvorschläge und Ideen. Die Volksschauspiele hoffen auf rege Beteiligung, denn es ist die erste Zuschauerbefragung seit langer Zeit. Um die Jahrtausendwende fand die bisher letzte statt, weiß Stephanie Kuhn. Künftig will man das aufwendige Projekt alle sechs Jahre wiederholen. An den Vorstellungstagen werden Interviewer mit Fragebögen und Klemmbrett unterwegs sein. Es gibt aber auch einige Stände, wo man den Fragebogen selbstständig ausfüllen kann. Wer beim Theaterbesuch nicht behelligt werden möchte, kann nach dem Saisonstart am 17. Juni auch online teilnehmen. www.volksschauspiele.de

